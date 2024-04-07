Teknoloji

Motorola, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir merakla beklenen Edge 50 Pro modelini tanıttı. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran bu model, ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürüldü. Yakın zamanda ise Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Peki fiyatı ne kadar olacak? Motorola Edge 50 Pro Avrupa fiyatı sızdırıldı.

Motorola Edge 50 Pro Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

Akıllı telefonun sızan fiyatına geçmeden önce teknik özelliklerine bakalım. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alan Motorola Edge 50 Pro modeli, 6.7 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. 1.5K çözünürlüğe sahip bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 2000 nit parlaklık sunduğunu da belirtelim.

Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışan Motorola Edge 50 Pro, bellek tarafında 8 GB ve 12 GB RAM versiyonlara sahip. Her iki seçenek de 256 GB depolama alanı ile geliyor. Öte yandan cihaz, 125W kablolu veya 50W kablosuz şarjdan beslenen 4500 mAh'lik bataryadan güç çekiyor.

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Ön tarafında f/1.9 diyafram aralığına sahip 50 Megapiksel çözünürlüklü özçekim kamerasına yer veren modelin arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 10 Megapiksel telefoto lens + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

Motorola Edge 50 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;