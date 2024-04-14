Motorola Edge 50 Ultra: Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili özellikler sızdırıldı

Motorola Edge 50 serisinin en üst modeli Edge 50 Ultra'nın özellikleri bugün sızıntılarla karşımıza çıktı. Pil özellikleri ve işlemcisi ile şaşırtan Edge 50 Ultra, görünüşe göre piyasanın lideri olmaya geliyor. İşte Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili Motorola Edge 50 Ultra'nın detayları…
Motorola Edge 50 Ultra 16 Nisan'da piyasaya çıkıyor!
Motorola geçtiğimiz günlerde Edge 50 Pro modelini gözler önüne sürmüştü. Ardından Edge 50 Fusion ile anılan şirket, birkaç gün sonra Edge 50 Ultra'yı resmi olarak tanıtacak. 16 Nisan'da görücüye çıkacak olan cihaz, şimdi Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler sayesinde karşımızda.
İlk olarak kısaca tasarıma bakacak olursak; cihaz ön kısmında delikli tasarıma sahip bir selfie kamerası taşıyor. Render görsellerine göre gayet ince çerçevelere sahip olan Edge 50 Ultra, kasanın ortasında şirketin logosunu taşıyor. Dikdörtgen tasarıma sahip bir kamera adasına sahip olan cihaz, farklı şekilde yerleştirilmiş lensler sayesinde arka tarafta şık bir görüntü elde etmiş.
32 Megapiksel ön kamera ve 68W hızlı şarj: Motorola Edge 50 Fusion geliyor!
Gelelim bu lenslerin özelliklerine. Üç adet arka kameraya sahip olan Motorola Edge 50 Ultra, ana kamera olarak 1/1,3 inç 50 Megapiksellik sensör kullanıyor. Uzak çekimler 3,2X optik yakınlaştırma sunan 77 mm periskop kamerayı da arka tarafında taşıyan Edge 50 Ultra, kamera adası içerisinde şimdilik özellikleri bilinmeyen bir ultra geniş açılı kameraya da yer verecek.
144Hz yenileme hızına sahip kavisli OLED ekranında 1440p çözünürlük sunacak olan Motorola Edge 50 Ultra, elektriksel anlamda gücünü 4500 mAh'lik bir pilden alacak. Bu pil için 125W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan şirket, cihazı dakikalar içerisinde tam şarja ulaştıracak.
Tüm bu özellikleri ile Geekbench tek çekirdek testinden 1947, çoklu çekirdek testinden 5149 puan alan cihaz, 12GB'a kadar RAM bellekler ile donatılacak. Metal kasa ve cam arka kapak ile gelecek olan Edge 50 Ultra, başta da belirttiğimiz gibi 16 Nisan'da gözler önünde olacak. Siz Edge 50 Ultra'yı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Motorola Edge 50 Ultra: Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili özellikler sızdırıldı - Son Dakika
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