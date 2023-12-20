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Motorola, Moto G 5G (2024) modeline hazırlanıyor - Son Dakika
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Motorola, Moto G 5G (2024) modeline hazırlanıyor

Motorola, uygun fiyatlı Moto G 5G (2024) modelinin görsellerini paylaştı. Arka tarafta ikili kamera kurulumu bulunan cihaz, 6,5 inç IPS LCD ekranla gelecek.

Motorola, Moto G 5G (2024) modeline hazırlanıyor
20.12.2023 - 23:13,
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Cep telefonu döneminde fırtınalar gibi esen, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamayıp kelimenin tam anlamıyla kaybolan Motorola, Lenovo çatısı altında varlık göstermeye devam ediyor. Şirket, mayıs ayında tanıttığı Moto G (2023) modelinin halefine hazırlanıyor.

Moto G 5G (2024), 6,5 inç IPS LCD ekran ile sahne alacak

Motorola, uygun fiyatlı modellerle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Akıllı telefon dünyasındaki doğruluk oranı yüksek sızıntılarıyla bilinen OnLeaks ve MySmartPrice, Moto G 5G (2024) modeline ait olduğunu iddia ettiği bir dizi görsel paylaştı.

Motorola, Moto G 5G (2024) modeline hazırlanıyor

Motorola, Moto G 5G (2024) modeline hazırlanıyor

Motorola modelinin görsellerine baktığımızda arka tarafta ikili bir kamera kurulumunun bizleri karşıladığını görüyoruz. Kameralar hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Ancak cihazın selefinde 48 Megapiksel ana kamera (f/1.7 diyafram açıklığı, 0.8µm-1.6µm piksel) ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı sensöre yer vermişti.

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Ön tarafa baktığımızda ekranın üst orta kısmında delikli bir özçekim kamerasına rastlıyoruz. Ön panelin 6,5 inç IPS LCD ekranla kaplandığını söyleyelim. Tasarım olarak baktığımızda ise Moto G (2023) ile benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Önceki model 150 euroluk bir fiyatla sahne almıştı. Beklenen cihazın da benzer bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. Daha iyi fikir vermesi açısından selefine bir göz atalım;

Moto G (2023) özellikleri

Ekran6.5 inç LCD, 1.600 x 720 piksel, 120Hz yenileme hızıArka Kamera48 Megapiksel birincil (f/1.7, 0.8µm-1.6µm), 2MP geniş açı, 2 Megapiksel makroÖn Kamera8 Megapiksel (f/2.0, 1.12µm)Boyut164 x 75 x 8.4 mmİşlemciSnapdragon 480+RAM4 GBPil15W şarj, 5.000mAhİşletim SistemiAndroid 13Depolama128GB/ 1TB microSD kart desteğiDiğerDolby Atmos destekli stereo hoparlörler, 5G desteği

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Motorola, Moto G 5G (2024) modeline hazırlanıyor - Son Dakika


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