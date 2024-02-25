Mobil Dünya Kongresi (MWC), her yıl Barselona'da düzenlenen ve mobil teknolojinin en önemli küresel etkinliklerinden biri. 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kongreden beklentileri SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Tech Influencer Erdi Özüağ değerlendirdi.
MWC 2024'ten ne bekliyoruz?
Bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nden beklentilerimiz arasında olan 5G, mobil teknolojinin geleceği olarak kabul ediliyor ve MWC 2024'te bu alandaki en son gelişmelerin sergilenmesi bekleniyor. 5G ağlarının daha geniş bir şekilde yayılması, daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri gibi konularda ilerlemeler görmeyi umuyoruz.
Katlanabilir telefonlar, son yıllarda mobil cihaz pazarında önemli bir trend haline geldi. MWC 2024'te, daha fazla sayıda katlanabilir telefon modelinin tanıtılması ve bu cihazların fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.
Yapay zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT), mobil teknolojinin birçok farklı alanında önemli bir rol oynamaktadır. MWC 2024'te, AI ve IoT'nin mobil cihazlarda ve uygulamalarda nasıl kullanılacağına dair yeni örnekler görmeyi umuyoruz.
Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR), mobil cihazlar için yeni ve heyecan verici bir potansiyele sahiptir. MWC 2024'te, AR ve VR'ın mobil oyunlarda, eğitimde ve diğer alanlarda nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.
Bağlantılı araç teknolojisi, otomotiv sektöründe büyük bir değişim yaratmaktadır. MWC 2024'te, otomobillerin mobil ağlarla nasıl daha iyi entegre edileceğine dair yeni çözümler görmeyi umuyoruz. Siber güvenlik, mobil cihazlar ve uygulamalar için her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. MWC 2024'te, mobil cihazları ve ağları siber saldırılara karşı korumak için yeni teknolojiler ve çözümler görmeyi bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › MWC 2024'ten Neler Bekliyoruz? - Son Dakika
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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