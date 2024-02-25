MWC 2024'ten Neler Bekliyoruz? - Son Dakika
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Teknoloji

MWC 2024'ten Neler Bekliyoruz?

MWC 2024\'ten Neler Bekliyoruz?

Mobil Dünya Kongresi (MWC), her yıl Barselona'da düzenlenen ve mobil teknolojinin en önemli küresel etkinliklerinden biri. 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kongreden beklentileri SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Tech Influencer Erdi Özüağ değerlendirdi. Bu yılki MWC'de 5G, katlanabilir telefonlar, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, bağlantılı araç teknolojisi ve siber güvenlik gibi konuların gelişmelerini görmeyi umuyoruz.

25.02.2024 20:13  Güncelleme: 20:16
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Mobil Dünya Kongresi (MWC), her yıl Barselona'da düzenlenen ve mobil teknolojinin en önemli küresel etkinliklerinden biri. 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kongreden beklentileri SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Tech Influencer Erdi Özüağ değerlendirdi.

MWC 2024'ten ne bekliyoruz?

Bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nden beklentilerimiz arasında olan 5G, mobil teknolojinin geleceği olarak kabul ediliyor ve MWC 2024'te bu alandaki en son gelişmelerin sergilenmesi bekleniyor. 5G ağlarının daha geniş bir şekilde yayılması, daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri gibi konularda ilerlemeler görmeyi umuyoruz.

Katlanabilir telefonlar, son yıllarda mobil cihaz pazarında önemli bir trend haline geldi. MWC 2024'te, daha fazla sayıda katlanabilir telefon modelinin tanıtılması ve bu cihazların fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

Yapay zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT), mobil teknolojinin birçok farklı alanında önemli bir rol oynamaktadır. MWC 2024'te, AI ve IoT'nin mobil cihazlarda ve uygulamalarda nasıl kullanılacağına dair yeni örnekler görmeyi umuyoruz.

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR), mobil cihazlar için yeni ve heyecan verici bir potansiyele sahiptir. MWC 2024'te, AR ve VR'ın mobil oyunlarda, eğitimde ve diğer alanlarda nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.

Bağlantılı araç teknolojisi, otomotiv sektöründe büyük bir değişim yaratmaktadır. MWC 2024'te, otomobillerin mobil ağlarla nasıl daha iyi entegre edileceğine dair yeni çözümler görmeyi umuyoruz. Siber güvenlik, mobil cihazlar ve uygulamalar için her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. MWC 2024'te, mobil cihazları ve ağları siber saldırılara karşı korumak için yeni teknolojiler ve çözümler görmeyi bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

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