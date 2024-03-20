NAND flash teknolojisine dayanan SSD ve flaş bellek gibi depolama donanımlarında beklenmedik bir düşüş yaşanabilir. Pazar hacminin son iki yıldır büyümesinin ardından, 2024 genelinde talebin düşeceği belirtildi. Peki bu donanım fiyatlarını nasıl etkileyecek?
NAND flash depolama pazarında talep azalacak
TrendForce tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, NAND flash bellek pazarı büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Bu yılın ikinci yarısında talep artışının yavaşlaması beklendiği için şirketlerin üretimleri azaltması ve kar beklentilerini düşürmesi olası görünüyor.
İlk çeyrekte fiyat artışları gören birçok tedarikçi, yılın tamamında karlılığı artırmak istiyor. Bu kapsamda yılın ilk aylarında üretimi önemli ölçüde çoğalttı. Güney Koreli üreticiler Kioxia ve Western Digital, kapasite kullanım oranlarını yüzde 90'a yaklaştırarak bu konuda başı çekti.
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Ancak TrendForce, ilk çeyrekteki büyümenin ardından PC ve akıllı telefon üreticilerinde stok seviyelerinin yeterli hale geldiğini düşünüyor. Kioxia ve WD gibi üreticilerin stoklarının azalmasıyla birlikte, talep artışı devam etmezse siparişler beklentileri karşılamayabilir.
Rapor artık fiyat artış hızının azalacağını ve ikinci çeyrekte yüzde 10-15'e düşeceğini öngördü. Hatta üçüncü çeyrekte ise fiyat artışı yaşanmayabilir. Bu yavaşlama, NAND flaş teknolojisindeki talebin azalmasından kaynaklanacak.
Kioxia ise 2025 yılında 218 katmanlı üretim kapasitesini genişletmek istiyor. Bu, şirketin daha da gelişmiş 300 katmanlı üretim yapmasına ve NAND flaş teknolojisi pazarındaki pozisyonunu güçlendirmesine olanak tanıyacak.
Son Dakika › Teknoloji › NAND Flash Depolama Pazarında Talep Azalacak - Son Dakika
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