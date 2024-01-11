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NASA Artemis 2 Görevi 2025'e ertelendi - Son Dakika
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NASA Artemis 2 Görevi 2025'e ertelendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Artemis 2 görevini 2025 Eylül'üne erteledi. Artemis III görevi ise 2026 Eylül'ünde gerçekleştirilecek. Bu ertelemenin nedeni, NASA'nın ticari ortaklarına teknoloji geliştirmeleri için daha fazla zaman tanımak istemesi. Görevde yer alacak astronotlar ise Axiom Space imzalı uzay kıyafetiyle korunacak.

NASA Artemis 2 Görevi 2025\'e ertelendi
11.01.2024 - 02:28,
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bir kez daha Ay'a ayak basılmasını sağlayacak olan Artemis II görevi için kötü haberi verdi. Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre Artemis 2 görevi 2024 yılının sonunda olmayacak. Peki, görev ne zaman olacak? şte detaylar!

Artemis 2 görev, 2025 Eylül'üne ertelendi!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bu yıl içinde Artemis 2 görevini gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak ajans tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu göre Eylül 2025 yılına kaldı. Ayrıca Artemis III görevi de bir yıl sonra yani, Eylül 2026 yılında gerçekleştirilecek.

Bu ertelemenin nedeni ise iddialara göre NASA'nın SpaceX gibi ticari ortaklarına teknolojilerini geliştirmeleri için daha çok zaman tanımak istemesi. Ajans, geçtiğimiz aylarda resmi olarak yaptığı açıklamada Artemis 2 göreviyle Ay'a gidecek olan astronotları da açıkladı.

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Bu isimler arasında Victor Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen ve Christina Hammock Koch yer alıyor. Söz konusu ekip, Ay'ın etrafında tur atacak. Sonrasında ise Pasifik Okyanusu'na inmeden önce Orion kapsülünde 21 gün zaman geçirecek.

Daha öncesinde Artemis 2 görevi, astronotların giyeceği kıyafetlerle gündeme geldi. Ajans, astronotları Axiom Space imzalı uzay kıyafeti ile korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda da tam 228 milyon dolarlık bir kıyafet, astronotlar için tasarlanma aşamasında.

Peki, siz NASA Artemis 2 görev ertelemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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