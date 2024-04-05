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NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı. Ay üzerinde ilerlemesi istenen Lunar Terrain Vehicle isimli aracın, otonom bir şekilde çalışması planlanıyor. Projenin Intuitive Machines, Venturi Astrolab ve Lunar Outpost şirketleri arasından en başarılı konsept çalışması yapana verileceği belirtilirken, imzalanacak sözleşmenin tam 4.5 milyar dolardan fazla bir bütçeye mal olacağı konuşuluyor. Proje başarıyla hayata geçtiği takdirde ise, uzay ulaşımı sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

NASA, yeni nesil uzay aracı ile gündemde

NASA yönetimi yaptığı son resmi açıklamada, Lunar Terrain Vehicle sayesinde astronotların çalışma kabiliyetlerinin gözle görülür oranda artacağını ve onlara bilimsel keşifler yapmak adına çok daha uygun bir ortam sunulacağını ifade etti. Aracın 2030 yılının Mart ayındaki kritik Artemis 5 görevinden önce, Ay'da detaylı olarak test edilmesi planlanıyor.

Yeni uzay projesi Lunar Terrain Vehicle başarılı olduğu takdirde ise, NASA'nın ikinci Ay aracı olma unvanını elde edecek. Aracın astronotların seyahat deneyimini iyileştirecek basınçsız bir kokpit tasarımına ve engebeli yollarda kolaylıkla ilerleyebilecek hareket fonksiyonlarına sahip olması bekleniyor. Çeşitli yapay zeka özelliklerine de sahip olacak aracın, otonom olarak hareket edebileceği söylenmekte.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA'nın bu projesi önemli bir başarı yakalayabilecek mi? Siz yeni uzay projelerini takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.