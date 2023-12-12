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Netflix, Blue Eye Samurai'nin 2. sezonunu onayladı - Son Dakika
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Netflix, Blue Eye Samurai'nin 2. sezonunu onayladı

Netflix, popüler anime dizisi Blue Eye Samurai'nin ikinci sezonunu resmen onayladı. Dizi, görselleri ve savaş sahneleriyle büyük beğeni topladı ve eleştirmenlerden %100'lük bir puan aldı. İkinci sezonun daha yoğun ve sürükleyici bir hikaye sunması bekleniyor.

Netflix, Blue Eye Samurai\'nin 2. sezonunu onayladı
12.12.2023 - 23:13,
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Netflix, ilk sezonunun muazzam başarısının ardından popüler anime dizisi Blue Eye Samurai'nin merakla beklenen ikinci sezonunu resmen onayladı. Çarpıcı görselleri ve yoğun koreografili savaşlarıyla tanınan dizi, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %100'lük mükemmel bir puan alarak büyük beğeni topladı.

Blue Eye Samurai 2. sezon resmen geliyor

Blue Eye Samurai, intikam arayışındaki genç bir kadının ilgi çekici öyküsü etrafında dönüyor ve yetişkinlere yönelik farklı temaları izleyicilerde güçlü bir yankı uyandırdı. Rolling Stone diziyi "animasyonun canlı aksiyon kadar canlı dünyalar, karakterler ve maceralar yaratmak için nasıl kullanılabileceğinin inanılmaz, son derece belalı bir örneği, hatta bazen daha fazlası" olarak tanımlıyor.

Benzer şekilde Ready Steady Cut da diziyi sadece yılın en iyi animasyon dizisi olarak değil, Netflix'in tüm kataloğundaki en iyilerden biri olarak tanımlıyor.

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İkinci sezonun, başkahraman Mizu'nun intikam yolculuğuna devam ederek daha yoğun ve sürükleyici bir hikaye anlatımı sunması bekleniyor. Dizinin yaratıcıları Amber Noizumi ve Michael Green, Mizu'nun önümüzdeki sezonda "dökecek çok daha fazla kanı" olacağının ipuçlarını verdi.

Netflix, Blue Eye Samurai'nin 2. sezonunu onayladı

İkili, Mizu'ya ve onun intikam odaklı hikayesine duydukları tutku için küresel izleyicilere minnettarlıklarını ifade ederek, hikayeyi Edo dönemi Japonya'sında gerçekçi bir şekilde hayata geçirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

İlk sezonun finali başka maceralar için açık kapı bırakırken, ikinci sezonun olay örgüsünün ayrıntıları sıkı bir şekilde gizlenmeye devam ediyor. Noizumi ve Green prodüksiyonun ne zaman başlayacağını açıklamayarak hayranların Mizu'nun destanının devamına dair merakının artmasına sebep oldu.

Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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