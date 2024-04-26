Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizileri - Son Dakika
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Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizileri

Netflix\'te Haftanın En Çok İzlenen Dizileri

Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı. Baby Reindeer: Limited Series, listenin zirvesinde yer alırken, Kilitler Açılıyor: Bir Hapishane Deneyi ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 3 Cisim Problemi dizisi bulunuyor.

26.04.2024 09:09
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Netflix, her hafta düzenli şekilde en çok izlenen dizi ve filmleri kullanıcıları ile paylaşıyor. Böylelikle platformda hangi yapımların popüler olduğunu görebiliyoruz. Son olarak Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini sıraladı. Yeni yapımın listeyi kırıp geçtiğini görüyoruz.

Netflix'te çok izlenen diziler: Baby Reindeer, zirveye oturdu!

Netflix'te haftanın en çok izlenen dizileri listesine baktığımızda birinci sırada 11 Nisan'da seyirciye sunulan Baby Reindeer: Limited Series'ın yer aldığını görüyoruz. Hafta boyunca 52 milyon 800 bin saat izlenme süresi kaydeden bu diziyi Kilitler Açılıyor: Bir Hapishane Deneyi takip ediyor. Bu yapımsa 27 milyon 800 bin saat izlendi.

Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizileri

Üçüncü sırada ise birkaç haftadır zirveyi elinde tuttuktan sonra bu hafta kaybeden 3 Cisim Problemi dizisini görüyoruz. 24 milyon saat izlenme süresine sahip olan bu yapımı 20 milyon saat izlenme ile Heartbreak High takip ediyor.

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Listenin devamında ise The Gentlemen, Hayat Dolu Dünyamız: Limited Series, Beceriksiz Dinozorlar, The Circle, CoComelon Sokağı ve Jimmy Carr: Natural Born Killer dizilerinin olduğunu görüyoruz. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Netflix'te haftanın en çok izlenen dizileri şu şekilde sıralandı;

SıraDiziİzlenme Süresi1Baby Reindeer: Limited Series52 milyon 800 bin2Kilitler Açılıyor: Bir Hapishane Deneyi: 1. sezon27 milyon 800 bin33 Cisim Problemi: 1. sezon24 milyon 4Heartbreak High: 2. sezon20 milyon 5The Gentlemen: 1. sezon19 milyon 100 bin6Hayat Dolu Dünyamız: Limited Series10 milyon 700,0007Beceriksiz Dinozorlar: 1. sezon6 milyon 600 bin8The Circle: 6. sezon6 milyon 600 bin9CoComelon Sokağı: 1. sezon5 milyon 800 bin10Jimmy Carr: Natural Born Killer2 milyon 300 bin

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizileri - Son Dakika

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