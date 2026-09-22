Öğrenci fikirlerini ürüne dönüştürecek OMÜ Milli Teknoloji Atölyesi Samsun'da açıldı - Son Dakika
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Öğrenci fikirlerini ürüne dönüştürecek OMÜ Milli Teknoloji Atölyesi Samsun'da açıldı

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Öğrenci fikirlerini ürüne dönüştürecek OMÜ Milli Teknoloji Atölyesi Samsun\'da açıldı
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OMÜ bünyesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin fikirlerini projeye, projelerini ürüne dönüştürebilmesi için Samsun'da açıldı. Öğrenciler atölyeden online randevu formuyla yararlanabilecek; prototipleme ve mentorluk imkanları sunuluyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin fikirlerini projeye, projelerini ise ürüne dönüştürebilmeleri için kapılarını açtı.

TÜBİTAK tarafından yürütülen Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği kapsamında kurulan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Milli Teknoloji Atölyesi", öğrencilerin kullanımına açıldı. Atölyeden yararlanmak isteyen öğrenciler, online randevu formu üzerinden başvuru yapabiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında gençlere üretim kültürü kazandırmayı ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri nitelikli ortamlar oluşturmayı amaçlayan Milli Teknoloji Atölyeleri, üniversite-TÜBİTAK iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak Samsun'da faaliyetlerine başladı.

OMÜ Milli Teknoloji Atölyesi; prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları, sarf malzeme destekleri ile eğitim ve mentorluk imkanları sunan kapsamlı bir altyapıya sahip. Atölye, öğrencilerin projelerini tasarlamalarına, geliştirmelerine ve test etmelerine imkan sağlarken teknik becerilerini güçlendirmelerine ve teknoloji yarışmalarına hazırlanmalarına da destek oluyor.

Öğrenciler, atölyeden yararlanmak için kullanım zamanlarını online randevu formu üzerinden planlayabiliyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiTübitakSamsunEğitimSon Dakika

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