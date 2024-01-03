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OnePlus 12R, 5.500mAh batarya ve LTPO 4.0 ekranla 23 Ocak'ta gelecek - Son Dakika
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OnePlus 12R, 5.500mAh batarya ve LTPO 4.0 ekranla 23 Ocak'ta gelecek

Geçen yılın başarılı isimlerinden OnePlus, yükselen grafiğini 2024'te de devam ettirmek istiyor. Ülkemizde de önemli bir kitle tarafından takip edilen şirket, geçen yılın başlarında piyasaya sürdüğü OnePlus 11R modelindeki başarıyı arttırarak sürdürmek istiyor. OnePlus 12R, 5.500mAh batarya ve LTPO 4.0 ekranla 23 Ocak'ta tanıtılacak. Cihazın özellikleri arasında 100W hızlı şarj desteği, Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 6,78 inçlik bir ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 8 GB - 16 GB RAM, 128GB - 256 GB depolama, 50 Megapiksel arka kamera ve Demir Grisi - Soğuk Mavi renk seçenekleri bulunuyor.

OnePlus 12R, 5.500mAh batarya ve LTPO 4.0 ekranla 23 Ocak\'ta gelecek
03.01.2024 - 10:29,
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Geçen yılın başarılı isimlerinden OnePlus, yükselen grafiğini 2024'te de devam ettirmek istiyor. Ülkemizde de önemli bir kitle tarafından takip edilen şirket, geçen yılın başlarında piyasaya sürdüğü OnePlus 11R modelindeki başarıyı arttırarak sürdürmek istiyor.

OnePlus 12R, 5.500mAh batarya ve LTPO 4.0 ekranla 23 Ocak'ta gelecek

OnePlus, takipçilerinin merakla beklediği model için yeni bir paylaşım, yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla 23 Ocak'ta geleceğini açıklamıştı. Bugün Twitter (X) üzerinden yapılan bir paylaşım, cihaz hakkında bazı detayları içeriyor.

Buna göre OnePlus 12R, 5.500mAh batarya ile sahne alacak. Ön panel tarafında ise ve LTPO 4.0 ekran olacağı açıklandı. Ek olarak batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle, ekran ise Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 6,78 inçlik bir panelle karşımıza çıkacak. Daha önceki sızıntılara baktığımızda 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip kavisli bir ekran olacağını biliyoruz.

OnePlus için uzun güncelleme müjdesi! Daha tanıtılmadı…

Bilindiği üzere markanın "R" modelleri bugüne dek sadece Hindistan pazarıyla sınırlıydı. Ancak OnePlus, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla 12R ile bu durumun değişeceğini ve ürünün Kuzey Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Sızıntı ve açıklananlarla birlikte modelin beklenen özelliklerine bir göz atalım;

OnePlus 12R beklenen özellikleri

Ekran: 6,78¨ ProXDR Ekran LTPO 4.0 1-120 Hz Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

RAM ve depolama: 8 GB – 16 GB LPDDRX5 RAM; 128GB UFS3.1 – 256 GB UFS4.0 depolama

Arka kamera: 50 Megapiksel IMX890, 8 Megapiksel ultra geniş açılı sensör, 2 Megapiksel makro lens

Batarya: 5.500 mAh batarya; 100W SUPERVOOC

Renkler: Demir Grisi – Soğuk Mavi

Kaynak: Shiftdelete
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