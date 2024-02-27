Oppo Air Glass 3: Yeni Nesil Akıllı Gözlükler MWC 2024'te Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Oppo Air Glass 3: Yeni Nesil Akıllı Gözlükler MWC 2024'te Tanıtıldı

Oppo Air Glass 3: Yeni Nesil Akıllı Gözlükler MWC 2024\'te Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Oppo, MWC 2024 etkinliğinde yeni ürünü Oppo Air Glass 3'ü tanıttı. Bu akıllı gözlükler, yapay zeka ve genişletilmiş gerçeklik deneyimi sunarak kullanıcılara farklı bir deneyim vadediyor. Oppo Air Glass 3, hafif ve parlak bir ekranla birlikte gelirken, yapay zeka ses asistanı ve yüksek kaliteli ses çıkışı gibi özelliklere de sahiptir. Oppo ayrıca, Reno11 ve Find N3 telefonlarına da çeşitli yapay zeka özelliklerini getirme planlarını açıkladı.

27.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:16
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MWC 2024 milyonlarca insanın odağını üstünde toplamaya devam ediyor. Teknoloji devlerinin ürünlerini tanıttığı etkinlikte, Çinli teknoloji devi Oppo da hünerlerini sergiliyor. MWC 2024'te bir yeni ürününü daha duyuran şirket, diğer ürünleri gibi bununla da ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. İşte Oppo Air Glass 3 akıllı gözlükleri.

Oppo Air Glass 3 kullanıcılara neler vadediyor?

Oppo, bugün yapay zeka ve yeni Air Glass 3 XR (genişletilmiş gerçeklik) gözlük prototipiyle ilgili gelecek planlarını açıkladı. Gözlükler, Oppo'nun AndesGPT modeline akıllı telefon aracılığıyla erişebiliyor ve "yüksüz" bir yapay zeka deneyimi sağlıyor. Şirket açıkçası telefonunuzdaki bir düğmeye basmanın çok fazla efor gerektirdiğini düşünüyor ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Oppo Air Glass 3: Yeni Nesil Akıllı Gözlükler MWC 2024'te Tanıtıldı

Air Glass 3, 50 gram ağırlığındadır ve 1,70 kırılma indeksine sahip. Ayrıca Oppo'nun kendi geliştirdiği bir reçine dalga kılavuzuna sahip. Bunun yanında 1000 nit'in üzerinde bir parlaklıkla ciddi manada yüksek bir parlaklık düzeyine sahip.

Oppo, bu özelliklerin sıradan bir gözlük deneyimine yakın bir deneyim sağladığını ve aynı zamanda kendi türünde en iyi tam renkli ekranı sunduğunu iddia ediyor. Aklınıza gelmiş olabilir ancak Oppo Air Glass 3, Apple Vision Pro ile aynı kategoride değil. Dolayısıyla bir karşılaştırma yapmak doğru olmayacaktır. Vision Pro, bir karma gerçeklik gözlüğüyken Air Glass 3 bir genişletilmiş gerçeklik gözlüğüdür.

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Gözlük, AndesGPT tarafından desteklenen bir yapay zeka ses asistanına sahip ve ayrıca müziği, sesli aramaları, bilgi ekranını ve görüntü taramayı kontrol etmek için dokunma etkileşimini destekliyor. Gürültü izolasyonunu iyileştirmek için tasarlanmış dört mikrofona sahip ve Oppo da yüksek kaliteli ses çıkışı vaat ediyor.

Akıllı gözlükleri ile beraber Oppo ayrıca Reno11 ve Find N3 telefonlarına fotoğraflar için Yapay Zeka Silgisi de dahil olmak üzere çeşitli üretken Yapay Zeka özelliklerini getirme planlarını da açıkladı. Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Oppo Air Glass 3: Yeni Nesil Akıllı Gözlükler MWC 2024'te Tanıtıldı - Son Dakika
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