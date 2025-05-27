PEAKUP 2025'te Teknoloji Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Teknoloji

PEAKUP 2025'te Teknoloji Etkinlikleri Düzenliyor

PEAKUP 2025\'te Teknoloji Etkinlikleri Düzenliyor
27.05.2025 11:39
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PEAKUP, teknoloji odaklı etkinliklerle dijital dönüşümü destekliyor ve vizyon birliği sağlıyor.

TEKNOLOJİ şirketi PEAKUP 2025'in ilk yarısında teknoloji odaklı etkinlikler düzenledi. PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı ise "Etkinlikleri yalnızca bilgi paylaşımı açısından değil, vizyon birliği oluşturmak, teknolojiye yön veren kurumlarla etkileşim kurmak ve sektörel dönüşümün nabzını tutmak açısından önemli görüyoruz" dedi.

13 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bayrak taşıyan teknoloji şirketlerinden biri olan PEAKUP, 2025'in başından bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle son teknolojilerin ve iş dönüşümüne dair en güncel konuların anlaşılmasını sağladı.

PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, "Yalnızca teknoloji geliştiren ve uygulayan bir şirket olmanın ötesine geçerek bilgi paylaşımına alan açan ve karar vericileri bir araya getiren etkinlikler düzenleyen PEAKUP, 2025'in ilk yarısında da teknoloji ve yapay zeka odaklı pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. 28 Şubat'ta düzenlenen Low Code, High Impact etkinliğini, 25 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen AI in Action: Multiverse of AI Agents başlıklı zirve izledi. 23 Nisan'da Microsoft Dubai ofisinde düzenlenen Low Code High Impact Dubai etkinliğiyle sınırları aşan yerli Microsoft partneri, BT karar alıcılarını ve teknoloji liderlerini bir araya getiren fiziksel buluşmaların devamlılığını, yapay zeka, siber güvenlik ve Microsoft çözümleri odağında haftalık olarak gerçekleştirilen webinarlarla destekledi" dedi.

'ETKİNLİK SERİMİZE YILIN İKİNCİ YARISINDA DA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'

PEAKUP'ın bu etkinliklerle yapay zeka ve veri odaklı dönüşüm konusunda kanaat önderi olarak konumlandığına dikkat çeken Toprakçı, "Etkinlikleri yalnızca bilgi paylaşımı açısından değil, vizyon birliği oluşturmak, teknolojiye yön veren kurumlarla etkileşim kurmak ve sektörel dönüşümün nabzını tutmak açısından önemli görüyoruz. Yapay zekanın somut çıktılarını vurgulayan buluşmalar, kuruluşların dijitalleşme süreçlerine doğrudan etki ediyor. Dijital dönüşümde uygulanabilir fikir ve stratejileri erişime açan etkinlik serimize yılın ikinci yarısında da hız kesmeden devam edeceğiz. Takvimdeki en güncel buluşma, bugün gerçekleştirilecek" dedi.

'TOPLUMU TEKNOLOJİYLE GELECEĞE HAZIRLAMAYI GÖREV EDİNİYORUZ'

Toprakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Üst düzey yöneticilerin, BT liderlerinin ve dijital dönüşüm ekiplerinin katıldığı etkinlikler, PEAKUP'ın teknolojiye yön veren şirket kimliğini bilgiye alan açan bir kültür inşa ederek güçlendiriyor. PEAKUP'ın Microsoft çözümlerinde ve yapay zeka dönüşümünde Türkiye ve bölgedeki teknoloji liderliğini pekiştiren etkinlik serimize yıl boyunca devam edeceğiz. Londra, Dubai ve İstanbul ofisleriyle, binden fazla müşterinin ve 1 milyonu aşkın kullanıcının teknolojiyle temas noktası olan PEAKUP olarak amacımız, toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlayacak bir anlayışı farklı sektörlerden şirketlerle birlikte inşa etmek."

PEAKUP CSO'su Kadir Can Toprakçı ise "Yapay zeka teknik bir konu olmanın ötesine geçti ve iş stratejilerinin, organizasyonel dönüşümün, hatta toplumsal ilerlemenin merkezine yerleşti. Power Platform, Azure AI, yapay zeka destekli veri analiz çözümleri, güvenlik ve uyumluluk konularının ele alındığı etkinliklerde katılımcılar, uygulamalı anlatımlarla yapay zekanın kullanım senaryolarını izleme fırsatı buluyor, sektör içgörülerini doğrudan uzmanlardan dinliyor. Canlı demolar ve vaka paylaşımlarıyla katılımcılar, PEAKUP etkinliklerinden kendi sektörlerine özel uygulanabilir fikirlerle ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Serinin en güncel buluşması, yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkilerini ele almak üzere 27 Mayıs'ta teknoloji karar alıcılarını Microsoft Türkiye ofisinde bir araya getirecek. PEAKUP üst yönetiminin yanı sıra yapay zeka, uygulama, veri ve güvenlik ekiplerinin liderleriyle birlikte konuşmacı olarak konumlandığı, Microsoft Türkiye partnerliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, önceki buluşmalardan edinilen içgörülerin ötesine geçerek yapay zekanın sektörel etkilerini derinlikli bir biçimde ele alacak.

Kaynak: DHA

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