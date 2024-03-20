POCO C61 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

POCO C61 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

POCO C61 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

POCO, sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. Google Play Console'da görünen akıllı telefon, 720 x 1,650 çözünürlük ve 320 DPI ekran yoğunluğuna sahip olacak. MediaTek Helio G36 işlemci ve 4 GB RAM ile çalışacak olan C61, Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. POCO C65 ise 6.5 inç HD+ LCD ekran, MediaTek Helio G35 işlemci, 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.

20.03.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren POCO'da yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar uygun fiyatlı olacağı yönünde. Akıllı telefon son olarak Google Play Console'da göründü. İşte POCO C61 özellikleri!

POCO C61 Google Play Console'da göründü

POCO C61; 2312BPC51H model numarasıyla Google Play Console'da göründü. Buna göre akıllı telefon; 720 x 1,650 çözünürlük ve 320 DPI ekran yoğunluğu sunan delikli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Helio G36 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 4 GB RAM kullanılması söz konusu. Tabii, burada daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de unutmamak önemli. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin bir diğer modeli POCO C65'in teknik özellikleri şöyle;

Ekran6,5 inç HD+ LCD (1600 x 720 piksel)İşlemciMediaTek Helio G35RAM ve Depolama-6 GB RAM ve 128 GB depolama

8 GB RAM ve 256 GB depolamaKamera-50 Megapiksel f/1.8 ana kamera

-2 Megapiksel f/2.4 makro lensÖn kamera8 MegapikselBatarya5000 mAhİşletim sistemiAndroid 12BağlantılarWi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-CBoyutlar164,6 x 76,5 x 9,1 mmAğırlık195 g

Kaynak: Shiftdelete

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