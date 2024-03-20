Sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren POCO'da yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar uygun fiyatlı olacağı yönünde. Akıllı telefon son olarak Google Play Console'da göründü. İşte POCO C61 özellikleri!
POCO C61 Google Play Console'da göründü
POCO C61; 2312BPC51H model numarasıyla Google Play Console'da göründü. Buna göre akıllı telefon; 720 x 1,650 çözünürlük ve 320 DPI ekran yoğunluğu sunan delikli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.
Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Helio G36 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Cihazda 4 GB RAM kullanılması söz konusu. Tabii, burada daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de unutmamak önemli. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin bir diğer modeli POCO C65'in teknik özellikleri şöyle;
8 GB RAM ve 256 GB depolamaKamera-50 Megapiksel f/1.8 ana kamera -2 Megapiksel f/2.4 makro lensÖn kamera8 MegapikselBatarya5000 mAhİşletim sistemiAndroid 12BağlantılarWi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-CBoyutlar164,6 x 76,5 x 9,1 mmAğırlık195 g Son Dakika › Teknoloji › POCO C61 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika TikTok, kullanıcıların bilgisayarları üzerinden canlı yayın yapmalarını sağlayan TikTok LIVE Studio uygulamasını Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara indirilebilir bir yazılım olarak piyasaya sürdü. İçerik üreticileri, bu aracı kullanarak video ve ses içeriklerini farklı kaynaklardan alıp özelleştirilmiş en fazla 10 sahne üzerinden TikTok'ta canlı olarak paylaşabiliyorlar. Ayrıca detaylı CANLI yayın ayarları, kullanıcıların yayın başlıklarını, kapak fotoğraflarını ve etiketlerini özelleştirmelerine yardımcı oluyor. TikTok LIVE Studio, interaktif yayınlar yapma imkanı da sunuyor. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, elektrikli otomobil modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Vigna, aracın sessiz olmayacağını ve içten yanmalı motor sesini entegre edeceklerini belirtti. Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili 2025 yılında piyasaya sürülecek. TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek. Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. NAND flash teknolojisine dayanan SSD ve flaş bellek gibi depolama donanımlarında beklenmedik bir düşüş yaşanabilir. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ikinci yarısında talep artışının yavaşlaması bekleniyor ve şirketlerin üretimleri azaltması ve kar beklentilerini düşürmesi olası görünüyor. İlk çeyrekte fiyat artışları gören tedarikçiler, yılın tamamında karlılığı artırmak için üretimi çoğalttı. Ancak stok seviyelerinin yeterli hale gelmesiyle birlikte talep artışının devam etmemesi durumunda siparişler beklentileri karşılamayabilir. Rapor, fiyat artış hızının azalacağını ve ikinci çeyrekte yüzde 10-15'e düşeceğini öngörüyor. Kioxia ise 2025 yılında üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor.
Ekran6,5 inç HD+ LCD (1600 x 720 piksel)İşlemciMediaTek Helio G35RAM ve Depolama-6 GB RAM ve 128 GB depolama
8 GB RAM ve 256 GB depolamaKamera-50 Megapiksel f/1.8 ana kamera
-2 Megapiksel f/2.4 makro lensÖn kamera8 MegapikselBatarya5000 mAhİşletim sistemiAndroid 12BağlantılarWi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-CBoyutlar164,6 x 76,5 x 9,1 mmAğırlık195 g
Son Dakika › Teknoloji › POCO C61 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
TikTok, kullanıcıların bilgisayarları üzerinden canlı yayın yapmalarını sağlayan TikTok LIVE Studio uygulamasını Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara indirilebilir bir yazılım olarak piyasaya sürdü. İçerik üreticileri, bu aracı kullanarak video ve ses içeriklerini farklı kaynaklardan alıp özelleştirilmiş en fazla 10 sahne üzerinden TikTok'ta canlı olarak paylaşabiliyorlar. Ayrıca detaylı CANLI yayın ayarları, kullanıcıların yayın başlıklarını, kapak fotoğraflarını ve etiketlerini özelleştirmelerine yardımcı oluyor. TikTok LIVE Studio, interaktif yayınlar yapma imkanı da sunuyor.
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, elektrikli otomobil modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Vigna, aracın sessiz olmayacağını ve içten yanmalı motor sesini entegre edeceklerini belirtti. Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili 2025 yılında piyasaya sürülecek.
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
NAND flash teknolojisine dayanan SSD ve flaş bellek gibi depolama donanımlarında beklenmedik bir düşüş yaşanabilir. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ikinci yarısında talep artışının yavaşlaması bekleniyor ve şirketlerin üretimleri azaltması ve kar beklentilerini düşürmesi olası görünüyor. İlk çeyrekte fiyat artışları gören tedarikçiler, yılın tamamında karlılığı artırmak için üretimi çoğalttı. Ancak stok seviyelerinin yeterli hale gelmesiyle birlikte talep artışının devam etmemesi durumunda siparişler beklentileri karşılamayabilir. Rapor, fiyat artış hızının azalacağını ve ikinci çeyrekte yüzde 10-15'e düşeceğini öngörüyor. Kioxia ise 2025 yılında üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor.
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