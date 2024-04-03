Porsche\'nin 2027\'de piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli SUV modeli K1\'in casus fotoğrafları ortaya çıktı

Porsche, kod adı "K1" olan yeni bir elektrikli SUV modeli üzerinde çalışıyor ve bu modelin 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. 7 kişilik SUV'un yeni casus fotoğrafları, aracın bir test tesisi yakınında çekildi. İşte o görüntüler…
Porsche K1: 2027'de beklenen 7 kişilik elektrikli SUV modelinin ilk görüntüleri
Fotoğraflarda göze çarpan mule, geçici paneller ve yapay elemanlarla kamufle edilmiş durumda. Aracın ön kısmında, yeni Porsche Panamera'da gördüğümüze benzer farlar yer alırken, arka kısmında ise yatay tasarımlı, ancak kamuflaj nedeniyle net görünmeyen far grupları bulunuyor.
K1 modelinin, Porsche'nin SSP Sport platformunu kullanması ve 900 V mimarisi üzerine kurulması bekleniyor. Henüz kesin powertrain bilgileri yok, ancak farklı güç ve menzil seçenekleriyle sunulması muhtemel. Aracın üretimi, elektrikli Macan ile paralel olarak Porsche'nin Leipzig fabrikasında gerçekleşecek.
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Özellikle Çin ve ABD pazarlarına hitap etmesi beklenen bu model, Porsche'nin altıncı elektrikli aracı olacak ve Taycan, elektrikli Macan, elektrikli Boxster, elektrikli Cayman ve 2026'da çıkması planlanan elektrikli Cayenne'nin ardından gelecek.
K1'in piyasaya çıkışı, Porsche'nin elektrikli araçlar konusundaki stratejik yatırımlarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu araç, markanın lüks SUV segmentindeki pozisyonunu daha da güçlendirirken, elektrikli araçlar alanında Porsche'nin yenilikçi vizyonunu yansıtacak.
Porsche K1'in piyasaya sürülmesi, otomotiv sektöründeki elektrikli araçların çeşitliliğini artırırken, lüks SUV segmentinde de yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Porsche'nin elektrikli araç stratejisi, sadece çevre dostu araçlar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda performans ve konforu bir arada sunarak otomotiv endüstrisindeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.
K1 modelinin, özellikle geniş iç hacim ve yüksek teknoloji özellikleriyle, hem aileler hem de teknoloji meraklıları için cazip bir seçenek olması bekleniyor. Bu yeni modelin tanıtımı, Porsche'nin elektrikli geleceğe yönelik vizyonunun bir parçası olarak, markanın sürdürülebilirlik ve inovasyon alanındaki taahhütlerini vurguluyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Porsche'nin 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli SUV modeli K1'in casus fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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