Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed: Kablosuz ve kompakt klavye

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Kompakt klavye tasarımlarıyla nam salan Razer firması, bu kez de BlackWidow V4 Mini HyperSpeed isimli ürününü tanıttı. Tamamen kablosuz olarak çalışabildiği belirtilen klavyenin, özellikle rekabetçi oyunlardaki performansı artıracak seviyede bir tepki süresi sunduğu söyleniyor.

Model önceki nesillerine göre çok büyük bir fark vaat etmese de, kullanım ömrünün gözle görülür şekilde yükseltildiği öne sürülüyor. Eskiyen ya da hasar gören tuşlarınızı kolaylıkla değiştirebilirken, araya kaçan tozlara karşı da klavyenizde sürekli bakım yapabiliyorsunuz. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yeni nesil Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed gündem oldu

Sağ tarafında numerik tuş takımı bulundurmadığından dolayı standart bir klavyeye göre oldukça küçük olan BlackWidow V4 Mini HyperSpeed, böylece çok daha rahat kavranabiliyor. Küçük boyutu sayesinde taşıma anlamında da avantaj sağlayan ürünün, tam 80 milyon basma sayısına dayanıklı olduğu iddia ediliyor. Bu da yıllarca sürecek sorunsuz bir kullanım deneyimi anlamına geliyor.

Tuşlar arası mesafenin 3.5mm ve tetik baskısının 50g olduğu açıklanan klavye, böylece hem oyun hem de genel kullanım için iyi bir tecrübe sunuyor. Tuşlardaki yeni nesil Chroma RGB aydınlatmaları da istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Bluetooth 5.0 bağlantısıyla birlikte gelen ürün, tek şarjda 200 saate varan bir kullanım sağlıyor. Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed'in fiyatı ise 124 dolar olarak belirlendi. Cihazın Türkiye pazarında ne zaman satılmaya başlayacağı ise şu an için belirsiz. Bu gelişmenin, tüm oyunseverler için hayırlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Razer yeni nesil kompakt klavyesi ile iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç bir Razer ürünü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.