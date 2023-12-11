Realme V50 5G: Özellikler ve Fiyatı

Realme orta segmente hitap eden Realme V50 5G'yi bugün sessiz sedasız tanıttı. 120Hz ekran ve Dimensity 6100+ gibi özelliklere sahip olan V50, fiyatı nedeniyle sevilecek gibi duruyor. İşte Realme V50'nin özellikleri ve fiyatı.

Realme V50 ve V50s aynı özelliklere sahip!

Realme bugün 5G destekli iki yeni modeli ile pazara giriş yaptı. Orta segmente hitap eden V50 ve V50s modellerini tanıtan şirket, garip bir şekilde iki modelde de aynı özellikleri sunuyor. Bu yüzden bu yazımızda Realme V50 modelini ele alacağız. 6,72 inç büyüklüğünde LCD ekran ile gelen Realme V50, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor.

680 nit tepe parlaklık değerine sahip bu panel hemen üst kısmında 8 Megapiksellik bir selfie kamerasını taşıyor. Cihazın arka tarafına dairesel kamera grubunu yerleştiren Realme, ana kamera olarak 13 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameranın yanında ikincil bir sensör bulunuyor. Ancak ne olduğu hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

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Gücünü MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga setinden alan Realme V50, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Kasanın içerisinde 5000 mAh'lik bir pile sahip olan cihaz, 18W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Ek olarak yana monte parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık girişi ve MicroSD kart yuvası gibi özellikler de V50 ile birlikte geliyor.

Tüm bu özellikleri ile 190 gram ağırlığa ve 7,89 mm kalınlığa sahip olan Realme V50, fiyat tarafında gayet ulaşılabilir bir seviyede. 6 GB ve 8 GB RAM bellekler ile gelen V50, 6/ 128 GB versiyonu için 165 Dolar fiyat etiketi taşıyor. 8/ 256 GB'lık versiyon ise 195 Dolar'a satılıyor.

Realme V50 özellikleri!