Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Rusya'da mahkeme, YouTube'daki bazı içeriklere erişimi engellemediği için Google'a 4 milyon ruble (yaklaşık 44 bin dolar) para cezası verdi.

13.03.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da mahkeme, YouTube'daki bazı içeriklere erişimi engellemediği için Google'a 4 milyon ruble (yaklaşık 44 bin dolar) para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

YouTube'daki bazı yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022'de iflas süreci başlatmıştı.

Kaynak: AA

YouTube, Google, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Mahkemenin Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
14:34 Zafer Partisi’ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı
14:21 Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 15:01:09. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement