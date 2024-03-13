Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Boeing, Sydney'den San Francisco'ya giden uçakta yakıt sızıntısı yaşadı

Boeing, bir hafta içinde beşinci güvenlik olayını yaşadı. Sydney'den San Francisco'ya gitmekte olan bir Boeing 777 uçağında iniş takımından yakıt sızıntısı yaşandı ve acil iniş yapıldı. Aynı gün içinde Sydney'den Auckland'a gitmekte olan bir Boeing 787 Dreamliner uçağı da teknik bir sorun yaşadı ve 50 kişi yaralandı. Boeing, kalite kontrol sorunlarını düzeltmek için 90 gün içinde bir plan sunması gerektiği FAA tarafından uyarıldı.