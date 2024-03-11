Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G ve Galaxy A35 5G modelleri, dikkat çekmeyi başardı. Peki Galaxy 35 5G, kullanıcılara neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy A35 5G özellikleri ve fiyatı…
Samsung Galaxy A35 5G özellikleri ve fiyatı
Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A35 5G, 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor.
6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB depolama alanı seçenekleri olan cihaz, 25W hızında şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışıyor. Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre model, Android 18'e kadar güncelleme alacak.
Bütçe dostu amiral gemisi! Samsung Galaxy A55 5G tanıtıldı
Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel makro lensten oluşuyor. 161,7 x 78,0 x 8,2 mm boyutlarındaki bütçe dostu Android telefon, 209 gram ağırlığında.
Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Samsung Exynos 1380RAM: 6 GB/ 8 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBÖn Kamera: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, AF, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel, f/2.2 – Makro Kamera: 5 Megapiksel, f/2.4Arka Kameralar: 13 Megapiksel, f/2.2Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 25Wİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.15G Bağlantı: VarBoyutlar: 161,7 x 78,0 x 8,2 mmAğırlık: 209 gramRenk Seçenekleri: Limon sarısı, buz mavisi, lila, lacivert Samsung Galaxy A35 5G fiyatı: Samsung Galaxy A35 5G (6 GB/128 GB): 415 dolar Samsung Galaxy A35 5G (8 GB/128 GB): 435 dolar Samsung Galaxy A35 5G (8 GB/256 GB): 490 dolar Samsung Galaxy A35 5G, 20 Mart itibariyle İngiltere'de piyasaya sürülecek. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A35 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor. Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti. BİM, Creality markasına ait K1 12x 3D yazıcıyı satışa sunacağını duyurdu. 600m/s hıza sahip olan yazıcının baskı hacmi 220 x 220 x 250 mm ve maksimum nozzle sıcaklığı 300 derece. Ürünün fiyatı 20 bin 999 TL olarak belirlendi. Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı. Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Google'dan deep fake içerik üreten sitelerin engellenmesi talep ediliyor. Şirketin bu isteklerin ne kadarını yerine getirebileceği kesin değil. Google'ın deepfake mağdurlarıyla işbirliği yapması ve yasal otoritelerle çalışması bekleniyor. Türkiye'de internet ile ilgili şikayetlerin fazla olduğu ancak internet sağlayıcılarının altyapı yatırımları yaptığı belirtiliyor. Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor.
ÖzellikDeğerEkran: 6.6 inç – Super AMOLED
FHD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Samsung Exynos 1380RAM: 6 GB/ 8 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBÖn Kamera: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, AF, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel, f/2.2
– Makro Kamera: 5 Megapiksel, f/2.4Arka Kameralar: 13 Megapiksel, f/2.2Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 25Wİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.15G Bağlantı: VarBoyutlar: 161,7 x 78,0 x 8,2 mmAğırlık: 209 gramRenk Seçenekleri: Limon sarısı, buz mavisi, lila, lacivert
Samsung Galaxy A35 5G fiyatı:
Samsung Galaxy A35 5G (6 GB/128 GB): 415 dolar
Samsung Galaxy A35 5G (8 GB/128 GB): 435 dolar
Samsung Galaxy A35 5G (8 GB/256 GB): 490 dolar
Samsung Galaxy A35 5G, 20 Mart itibariyle İngiltere'de piyasaya sürülecek. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy A35 5G Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor.
Samsung, orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G modelini resmi olarak tanıttı. Telefon, uygun fiyat noktasında amiral gemisi performansı sunmayı hedefliyor. 6,6 inç FHD+ AMOLED ekran, Exynos 1480 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G, dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdüyle geliyor. Üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera ile donatılan telefon, çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkacak ve yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. Bu ortaklık, premium EV piyasasını yeniden şekillendirebilecek cesur üretim hedefleriyle dikkat çekiyor.
Helldivers 2, çıkışından haftalar sonra 5 milyon adet satış rakamına ulaştı. Sony tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, oyunun satışları rekor seviyede devam ediyor. İngiltere'de ikinci haftasında yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydeden oyun, kullanıcı incelemelerinde de çok olumlu geri dönüşler alıyor. Arrowhead tarafından yayınlanan güncellemeler ve yeni içeriklerle oyuncuların ilgisini çeken Helldivers 2, PlayStation platformunda önemli bir başarı elde etti.
BİM, Creality markasına ait K1 12x 3D yazıcıyı satışa sunacağını duyurdu. 600m/s hıza sahip olan yazıcının baskı hacmi 220 x 220 x 250 mm ve maksimum nozzle sıcaklığı 300 derece. Ürünün fiyatı 20 bin 999 TL olarak belirlendi.
Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.
Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Google'dan deep fake içerik üreten sitelerin engellenmesi talep ediliyor. Şirketin bu isteklerin ne kadarını yerine getirebileceği kesin değil. Google'ın deepfake mağdurlarıyla işbirliği yapması ve yasal otoritelerle çalışması bekleniyor.
Türkiye'de internet ile ilgili şikayetlerin fazla olduğu ancak internet sağlayıcılarının altyapı yatırımları yaptığı belirtiliyor. Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?