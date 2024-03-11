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Samsung, bugün iki yeni bütçe dostu Android akıllı telefon duyurdu. Orta segmente hitap eden Galaxy A55 5G ve Galaxy A35 5G modelleri, dikkat çekmeyi başardı. Peki Galaxy 35 5G, kullanıcılara neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy A35 5G özellikleri ve fiyatı…

Samsung Galaxy A35 5G özellikleri ve fiyatı

Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A35 5G, 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor.

6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB depolama alanı seçenekleri olan cihaz, 25W hızında şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışıyor. Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre model, Android 18'e kadar güncelleme alacak.

Bütçe dostu amiral gemisi! Samsung Galaxy A55 5G tanıtıldı

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel makro lensten oluşuyor. 161,7 x 78,0 x 8,2 mm boyutlarındaki bütçe dostu Android telefon, 209 gram ağırlığında.

Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;