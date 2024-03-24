Samsung Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Geliyor

Samsung Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Geliyor

Samsung Galaxy M55 5G, yaklaşan bir model olup 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu, Samsung'un şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip telefonu olacak. Cihaz, selefi Galaxy M54 ile aynı tasarıma sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle güçlendirilecek. Ayrıca, 6.7 inç Süper AMOLED+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

24.03.2024 22:32
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Son dönemde sıkça karşımıza çıkan Samsung Galaxy M55 5G için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası Galaxy A55'in değiştirilmiş bir versiyonu olacağı ve hatta bazı noktalarda daha iyi özelliklerle geleceği yönünde. Son gelen bilgiler Samsung Galaxy M55 5G'nin bir ilke imza atacağını gösteriyor.

Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel selfie kamerasıyla gelecek

MSPowerUser tarafından paylaşılan raporlara göre yaklaşan Galaxy M55 5G, 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu da kendisini şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip Samsung modeli yapacak.

Galaxy M55 5G, geçen sene vitrine çıkan selefi Galaxy M54 modeliyle aynı tasarıma sahip olacak. Akıllı telefon; sektör standartlarına göre normal sayılabilecek bir ekran gövde oranı, delikli bir ekran tasarımı ve arkada üçlü dikey kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

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Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonla ilgili sızdırılan teknik özellikler şöyle;

ÖzellikAyrıntılarEkran6,7 inç Süper AMOLED+ÇözünürlükFull HD+ (2400 x 1080 piksel)Yenileme Hızı120HzParlaklık ModuYüksek Parlaklık Modu (HBM) 1.000 nitParmak İzi OkuyucuEkran altındaArka Kameralar– 50MP OIS destekli birincil kamera – 8MP ultra geniş açılı kamera – 2MP makro kameraÖn Kamera50MP selfie kameraVideo ÖzellikleriÇift Kayıt, Gece Çekimi, VDIS (EIS için) ve 4K video kaydıİşlemciSnapdragon 7 Gen 1RAM12 GBDahili Depolama256 GBKart YuvasıMicroSD (256 GB'a kadar)İşletim SistemiAndroid 14 (One UI 6.x)İşletim Sistemi GüncellemesiBeş Android işletim sistemi güncellemesi alacakSesDolby AtmosBağlantıWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-CRenk SeçenekleriNane/Açık Yeşil, Lacivert

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Geliyor - Son Dakika

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