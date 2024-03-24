Son dönemde sıkça karşımıza çıkan Samsung Galaxy M55 5G için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası Galaxy A55'in değiştirilmiş bir versiyonu olacağı ve hatta bazı noktalarda daha iyi özelliklerle geleceği yönünde. Son gelen bilgiler Samsung Galaxy M55 5G'nin bir ilke imza atacağını gösteriyor.
Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel selfie kamerasıyla gelecek
MSPowerUser tarafından paylaşılan raporlara göre yaklaşan Galaxy M55 5G, 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu da kendisini şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip Samsung modeli yapacak.
Galaxy M55 5G, geçen sene vitrine çıkan selefi Galaxy M54 modeliyle aynı tasarıma sahip olacak. Akıllı telefon; sektör standartlarına göre normal sayılabilecek bir ekran gövde oranı, delikli bir ekran tasarımı ve arkada üçlü dikey kamera kurulumu bizleri karşılayacak.
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Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Akıllı telefonla ilgili sızdırılan teknik özellikler şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Geliyor - Son Dakika Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında dünyada en çok üretilen otomobil Tesla Model Y oldu. İkinci sırada ise Toyota RAV4 yer aldı. Toyota'nın 4 araç modeliyle sıralamada yer alırken, Tesla 2 otomobiliyle listede yer aldı. Ark: The Animated Series adlı dizi, Paramount+ üzerinden izlenebilir hale geldi. Dizinin kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page ve Madeleine Madden gibi önemli isimler yer alıyor. Uyarlama dizi, bir kadının tarih öncesi yaratıklarla dolu bir adada mahsur kalmasını konu alıyor. Xiaomi, geniş bir ürün yelpazesi sunarak akıllı telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip Xiaomi modeli Xiaomi Mix Fold 3 olarak belirlendi. İkinci sırada Xiaomi 13 Pro yer alırken, üçüncü sırada Xiaomi 13 modeli bulunuyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın titanyum çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu durum, telefonun daha dayanıklı ve sağlam olmasını sağlayacak. Gümüşhane'nin Akgedik köyünde Muhammet Tutar ve oğlu Furkan Tutar, dronla çekim yaparken kayalık alandaki ayıyı fark etti. Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Muhammet Tutar, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin etti. Samsung'un uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S6 Lite (2024), renk seçenekleri ve teknik özellikleriyle sızdırıldı. Tablet, resmi listelerde ve sertifikasyon sitelerinde görüldü. Yeni sızıntı, cihaz hakkında daha fazla bilgi veriyor. Galaxy Tab S6 Lite, önceki versiyonuna benzer özelliklere sahip olacak ve Nane, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacak. Tabletin tasarımı ve teknik özellikleri büyük olasılıkla önceki modele benzer olacak. Ayrıca, tabletin güçlü yonga seti, büyük pil kapasitesi ve S-Pen desteği gibi özellikleri de bulunacak. Dusk Golem adlı sızıntı kaynağına göre, Capcom Dragon's Dogma 2'de açık dünya deneyimlerini geliştirdi ve RE Engine'deki mevcut iyileştirmeleri ve gelişmiş teknolojiyi, Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9 geliştirme sürecinde kullanmak istiyor. Resident Evil 9'un da açık dünya olarak geliştirileceği söyleniyor. TED Robotics, İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları'nda performans yarışlarındaki üstün performansıyla birinci sırada yer alarak 'Winner' ödülünü kazandı. TED Robotics, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. WhatsApp, yapay zeka ile fotoğraf düzenleme imkanı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar yapay zeka aracılığıyla arka plan tasarlayabilecek, filtreler ve stiller uygulayabilecek ve boşlukları doldurabilecek. Henüz aktif olmayan bu özelliklerin ne kadar işe yarar olduğu ve Instagram gibi diğer uygulamalara ne zaman geleceği ise belirsiz. Apple, AirTag takip cihazına yolladığı 2.0.73 güncellemesinde yapılan bir tarih hatası nedeniyle güncellemenin tüm dünyaya aynı anda gönderildiğini açıkladı. Bu hata, Apple sunucularında kafa karışıklığı yaratmıştır. Güncellemenin küçük boyutlu bir cihazda yaşanması, sunucuların etkilenmesini engellemiştir. AirTag kullanıcıları, güncellemeyi iPhone'un Bul uygulaması üzerinden yapabilirler. Game of Thrones, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan fantastik bir TV serisi. 'The Rains of Castamere' adlı bölüm, hem en iyi hem de en sarsıcı bölümlerden biri olarak kabul edildi. Bu bölümde, Robb Stark ve ailesinin düğünü sırasında yaşanan korkunç bir katliam izleyicileri derinden etkiledi. IMDb'de 9,9 puan alarak TV tarihinde en yüksek puan alan bölümlerden biri oldu.
ÖzellikAyrıntılarEkran6,7 inç Süper AMOLED+ÇözünürlükFull HD+ (2400 x 1080 piksel)Yenileme Hızı120HzParlaklık ModuYüksek Parlaklık Modu (HBM) 1.000 nitParmak İzi OkuyucuEkran altındaArka Kameralar– 50MP OIS destekli birincil kamera – 8MP ultra geniş açılı kamera – 2MP makro kameraÖn Kamera50MP selfie kameraVideo ÖzellikleriÇift Kayıt, Gece Çekimi, VDIS (EIS için) ve 4K video kaydıİşlemciSnapdragon 7 Gen 1RAM12 GBDahili Depolama256 GBKart YuvasıMicroSD (256 GB'a kadar)İşletim SistemiAndroid 14 (One UI 6.x)İşletim Sistemi GüncellemesiBeş Android işletim sistemi güncellemesi alacakSesDolby AtmosBağlantıWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-CRenk SeçenekleriNane/Açık Yeşil, Lacivert
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M55 5G, 50 Megapiksel Selfie Kamerasıyla Geliyor - Son Dakika
Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında dünyada en çok üretilen otomobil Tesla Model Y oldu. İkinci sırada ise Toyota RAV4 yer aldı. Toyota'nın 4 araç modeliyle sıralamada yer alırken, Tesla 2 otomobiliyle listede yer aldı.
Ark: The Animated Series adlı dizi, Paramount+ üzerinden izlenebilir hale geldi. Dizinin kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page ve Madeleine Madden gibi önemli isimler yer alıyor. Uyarlama dizi, bir kadının tarih öncesi yaratıklarla dolu bir adada mahsur kalmasını konu alıyor.
Xiaomi, geniş bir ürün yelpazesi sunarak akıllı telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip Xiaomi modeli Xiaomi Mix Fold 3 olarak belirlendi. İkinci sırada Xiaomi 13 Pro yer alırken, üçüncü sırada Xiaomi 13 modeli bulunuyor.
Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın titanyum çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu durum, telefonun daha dayanıklı ve sağlam olmasını sağlayacak.
Gümüşhane'nin Akgedik köyünde Muhammet Tutar ve oğlu Furkan Tutar, dronla çekim yaparken kayalık alandaki ayıyı fark etti. Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Muhammet Tutar, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin etti.
Samsung'un uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S6 Lite (2024), renk seçenekleri ve teknik özellikleriyle sızdırıldı. Tablet, resmi listelerde ve sertifikasyon sitelerinde görüldü. Yeni sızıntı, cihaz hakkında daha fazla bilgi veriyor. Galaxy Tab S6 Lite, önceki versiyonuna benzer özelliklere sahip olacak ve Nane, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacak. Tabletin tasarımı ve teknik özellikleri büyük olasılıkla önceki modele benzer olacak. Ayrıca, tabletin güçlü yonga seti, büyük pil kapasitesi ve S-Pen desteği gibi özellikleri de bulunacak.
Dusk Golem adlı sızıntı kaynağına göre, Capcom Dragon's Dogma 2'de açık dünya deneyimlerini geliştirdi ve RE Engine'deki mevcut iyileştirmeleri ve gelişmiş teknolojiyi, Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9 geliştirme sürecinde kullanmak istiyor. Resident Evil 9'un da açık dünya olarak geliştirileceği söyleniyor.
TED Robotics, İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları'nda performans yarışlarındaki üstün performansıyla birinci sırada yer alarak 'Winner' ödülünü kazandı. TED Robotics, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
WhatsApp, yapay zeka ile fotoğraf düzenleme imkanı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar yapay zeka aracılığıyla arka plan tasarlayabilecek, filtreler ve stiller uygulayabilecek ve boşlukları doldurabilecek. Henüz aktif olmayan bu özelliklerin ne kadar işe yarar olduğu ve Instagram gibi diğer uygulamalara ne zaman geleceği ise belirsiz.
Apple, AirTag takip cihazına yolladığı 2.0.73 güncellemesinde yapılan bir tarih hatası nedeniyle güncellemenin tüm dünyaya aynı anda gönderildiğini açıkladı. Bu hata, Apple sunucularında kafa karışıklığı yaratmıştır. Güncellemenin küçük boyutlu bir cihazda yaşanması, sunucuların etkilenmesini engellemiştir. AirTag kullanıcıları, güncellemeyi iPhone'un Bul uygulaması üzerinden yapabilirler.
Game of Thrones, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan fantastik bir TV serisi. 'The Rains of Castamere' adlı bölüm, hem en iyi hem de en sarsıcı bölümlerden biri olarak kabul edildi. Bu bölümde, Robb Stark ve ailesinin düğünü sırasında yaşanan korkunç bir katliam izleyicileri derinden etkiledi. IMDb'de 9,9 puan alarak TV tarihinde en yüksek puan alan bölümlerden biri oldu.
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