Şanlıurfa'da öğrencilerin asansör projesi TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da öğrencilerin asansör projesi TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da asansörde mahsur kalan öğrenciler, geliştirdikleri "Kendi Elektriğini Üreten Asansör" projesiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik kazandı. Proje, asansörün iniş çıkışında oluşan sürtünme kuvvetinden elektrik üretip depolayarak kesintilerde çalışmayı hedefliyor.

RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bindikleri asansörde mahsur kalan öğrenciler, yaşadıkları deneyimden yola çıkarak geliştirdikleri "Kendi Elektriğini Üreten Asansör" projesiyle TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik ödülü kazandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, festival kapsamında düzenlenen Liseler Arası Toplumsal Çözüm Yarışmaları'nda geliştirdikleri projeyle ikinci oldu.

Öğrenciler, daha önce bindikleri asansörde mahsur kalmalarının ardından yaşadıkları tedirginliği, asansörlerde elektrik kesintilerine karşı çözüm geliştirmek için değerlendirdi.

"Kendi Elektriğini Üreten Asansör" adını verdikleri projede, asansörün iniş ve çıkışı sırasında oluşan sürtünme kuvvetinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilip depolanması hedefleniyor.

"Kendi enerjisini üretip depoluyor"

Projenin danışman öğretmeni Nülifer Karaoğlan Bakır, AA muhabirine, öğrencileriyle enerji dönüşümü üzerine uzun araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Geliştirdikleri sistemin herhangi bir şekilde dışa bağımlı olmadığını vurgulayan Bakır, şöyle devam etti:

"Özellikle asansörlerde kalan insanların büyük korku yaşadığına tanık olduğumuzdan dolayı kendi enerjisini üreten ve hiçbir şekilde enerji kaybına uğramadan 24 saat çalışabilen kendi elektriğini üretebilen asansör inşa ettik. Herhangi bir şekilde dışa bağımlı değil. Çalıştığı sürece elektriği olduğu sürece kendi enerjisini sürtünme kuvvetiyle üretip depolayabiliyor. Elektrik kesintilerinde devreye sokuyor. Sadece kendi hareketindeki kendi doğal asansör iniş ve çıkışında sürtünme kuvvetindeki enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek depoluyor."

Öğrencilerden Cansu Yıldırım da "Asansörde kaldığımızda kapıyı kırmak zorunda kalıyoruz. Bu projenin sayesinde bu riski ortadan kaldırarak hem maliyeti ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir yandan da o stresi ve sıkıntıyı kurtarmış oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yağmur Nursena Yıldız da etkileyici ve toplumsal fayda sağlayıcı bir proje üretmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
TeknolojiTeknofestŞanlıurfaEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
Yargıda rüşvet skandalı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Yargıda rüşvet skandalı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 17:05:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da öğrencilerin asansör projesi TEKNOFEST Güneydoğu'da ikincilik kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei