Şanlıurfa'da TEKNOFEST'in son gününde jandarma helikopterleri gösteri yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST'in son gününde jandarma helikopterleri gösteri yaptı

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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin helikopterlerle yaptığı "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri coşkuyla izlendi. Alandaki binlerce kişi gösteri uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde jandarma ekiplerinin helikopterlerle yaptığı gösteriler coşkuyla izlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapıyor.

Festival alanına gelen vatandaşlar, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin helikopterlerle yaptığı "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterilerini ilgiyle takip etti.

Coşkulu anlar yaşayan alandaki binlerce kişi, kutlamalara renk katan gösteri uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösterileri izleyen Mehmet Yeşiltaş, AA muhabirine, etkinlikleri takip etmek, coşkuyu hissetmek için çocuklarıyla geldiğini söyledi.

Yeşiltaş, herkesi etkinlikleri görmeye davet etti.

Selin Gündoğmuş ise gösterilerin çok güzel olduğunu ifade ederek, gurur ve heyecanı bir arada yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
TeknolojiŞanlıurfaHavacılıkTeknofestJandarmaGüncelSon Dakika

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