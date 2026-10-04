Savunma Sanayii Akademi, TEKNOFEST 2026\'da Göbeklitepe esintili stantla atölye sundu

Savunma Sanayii Akademi, TEKNOFEST 2026'da Göbeklitepe ve Karahantepe'den ilham alan özel konsept stant tasarımıyla yerini aldı. "Başarının ardında insan var" mottosuyla hareket eden Akademi; mülakat simülasyonları, interaktif deneyim alanları, bilgi yarışmaları ve atölyelerle genç yetenekleri "Milli Yetkinlik Hamlesi" çatısı altında buluşturuyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST 2026'da, Göbeklitepe'den ilham alan vizyoner stant konsepti ve "Milli Yetkinlik Hamlesi" etkinlikleriyle yerini aldı. İnsanlığın gelişim yolculuğunun merkezindeki "insan" unsurunu Milli Yetkinlik Hamlesi'nin insan odaklı yaklaşımıyla buluşturan stant tasarımı; Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımlarının arkasındaki en temel gücün nitelikli insan kaynağı olduğu mesajını vurguladı. Geçmişten geleceğe uzanan bu konsept dahilinde, Deneyim Alanları ve Mülakat Simülasyonu: Tarihten bugüne uzanan teknolojik mirası simgeleyen "Yetkinlik Tüneli", "Yetkinlik Uçuşu" ve "Yetkinlik Radarı" interaktif alanlarının yanı sıra, katılımcıların değerlendirici rolüne geçtiği "Yetkini Seç" mülakat simülasyonu ziyaretçilerle buluştu.

Bilgi Yarışmaları: Genç yetenekler "Yetkinliğim Yetkimliğim" ve üst düzey rekabete sahne olan "En Yetkin Kim?" yarışmalarıyla bilgi ve yetkinliklerini sınıyor.

Geleceğin Yetenekleri İçin Atölyeler: Çocukların teknolojiyle bağını güçlendiren "Kod Adı: Gelecek", "Savunma Devrede" ve "Gelecekteki Ben" atölyeleriyle erken yaşta üretim ve hayal gücü destekleniyor. Ayrıca stantta yer alan Röportaj Alanı ile gençlerin, akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin gelişim yolculuğuna dair görüşleri geleceğe taşınıyor.

Savunma Sanayii Akademi Direktörü Mesut Şener, "Savunma Sanayii Akademi aslında Savunma Sanayii Başkanlığımızın bir birimi. Savunma Sanayii Başkanlığımız uktesinde çeşitli biz projeler gerçekleştiriyoruz. Tabii bunlar sadece Savunma Sanayii Başkanlığımızın gelişimiyle ilgili değil, sektörümüzün iştiraki olan tüm şirketlerimizin insan kaynağını yetiştirmek adına biz çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bizim en kıymetli projemiz, 2 yıl önce hayata geçti aslında, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hayata geçen 'Milli Yetkinlik Hamlesi' projemiz var. Milli Yetkinlik Hamlesi projesi kapsamında biz 60'a yakın proje hayata geçiriyoruz. Bunları aslında biraz böyle kitle bazlı bölüyoruz. Yani lise öğrencilerine yönelik de projelerimiz var, üniversite öğrencilerine yönelik de projelerimiz var ve sektör çalışanlarına yönelik. Aslında biz eğitim sürecinin işe girdikten sonra da devam ettiğini, yani bu gelişim sürecinin devam ettiğine yönelik böyle çeşitli projeler hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Göbeklitepe ve Karahantepe'den esinlendiklerini belirten Şener, "Şimdi Şanlıurfa tabii ülkemizin, özellikle Doğu Bölgemizin göz bebeği bir şehir. Burada tabii insanlığın aslında ilk çıkış yerlerinden bir yer diyebiliriz Şanlıurfa için. Biz de buradan esinlendik; Göbeklitepe'den, Karahantepe'den esinlendik aslında. O kapsamda burada bir çalışma gerçekleştirdik. Karahantepe'yi ve Göbeklitepe'yi canlandırabilecek şekilde. Buradaki tabii bizim aslında hikayemiz şöyle oldu: İnsanlığın 'T' noktası olarak düşündük. Yani ilk insanlığın çıktığı nokta olarak düşündük ve bu insanlık aslında ortaya çıktıktan sonra çeşitli yetkinlikler kazandı her dönem boyunca. Şu anda da tabii Türkiye olarak, Türkiye'deki insan kaynağımız olarak biz çeşitli mühendislerimizi yetiştiriyoruz, gençleri yetiştiriyoruz ve bunlar bu gökyüzünde görmüş olduğumuz uçaklarımızı, helikopterlerimizi, İHA'larımızı üreten kişiler. ve biraz biz bu figürden esinlendik aslında" dedi.

Şener, "İlk etapta girdikleri zaman aslında bir, dediğiniz gibi yani bir Göbeklitepe havasını esinleniyor. İlk içeri girdiklerinde Savunma Sanayii'nin ürünlerini, yani kara, deniz, hava ürünlerini görüyorlar. Sonrasında biz içeride yine Göbeklitepe'nin sanki bir kenarında oturuyormuş gibi orada insanlara Milli Yetkinlik Hamlesi'nin animasyonlu gösteriyoruz. Yani o yolculuğu gösteriyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz 60'a yakın projemiz var demiştik. ve sonrasında da atölye çalışmaları yapıyoruz. Çünkü minik ziyaretçilerimiz oluyor buraya gelen ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz. Onlara da atölye çalışmaları yaptırıyoruz. Sonrasında yan tarafta görmüş olduğunuz, arkamızda görmüş olduğunuz kabinlerimizde üniversite öğrencilerimize yönelik böyle yetkinlik bazlı oyunlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Şener, "Aslında biz geçmişimizi, yani insanlığın o geçmişini, köklerini şu anki konjonktüre uyduraraktan, yani bu Göbeklitepe'den esinlenerek aslında burada biraz hikayeleştiriyoruz. Yani insanlar içeri girdikleri zaman aslında bir Göbeklitepe havasını seziyorlar ama onun, bizim her zaman kullandığımız bir motto var: 'Başarının ardında insan var.' Yani biz bu savunma sanayii sektöründe bu kadar yetkinliğin, bu kadar üretimin aslında arkasında bir 'insan' olduğu gerçeğini vurgulamaya çalışıyoruz. ve bunu yaparken de Şanlıurfa'mıza yakışır bir şekilde hayata geçiriyoruz. Çok köklü bir ecdada sahibiz biz aslında, çok köklü bir geçmişe sahibiz, tarihe sahibiz. Tabii biz içimizdeki bu filizlenen ateşle beraber savunma sanayiindeki aslında şu anki bu başarıları biraz burada ele almaya çalışıyoruz. Bu ele alırken insanların sadece şu anki duruma bakmadan geçmişte neler, zorluklar yaşadığı -savunma sanayii özelinde de düşünebiliriz bunu- ve şu anda ne kadar bir yol katettiğimizi, neler başarabildiğimizi hem TEKNOFEST'te gökyüzünde göstererek hem de bireysel olarak standımızda gençlere ve üniversite öğrencilerimize göstererekten onları hayata geçirmeye çalışıyoruz ve onlara aslında bu hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.