Şırnak\'tan 7 bin 592 öğrenci ve 690 öğretmen TEKNOFEST Güneydoğu\'ya katıldı

Şırnak'tan 7 bin 592 öğrenci ile 690 öğretmen, bilim, teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası TEKNOFEST Güneydoğu'ya katıldı. Şırnak Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla binlerce genç, teknoloji dünyasındaki yeni gelişmeleri yakından görme ve farklı projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Şırnak'tan TEKNOFEST Güneydoğu'ya yoğun katılım sağlandı. Kent genelindeki okullardan 7 bin 592 öğrenci ve 690 öğretmen, bilim, teknoloji, havacılık ve inovasyon alanlarında düzenlenen etkinlikleri takip etmek üzere organizasyona gönderildi. Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak, yeni teknolojilerle tanışmalarını sağlamak ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen katılım kapsamında öğrenciler, farklı teknoloji projelerini yakından inceleme fırsatı buldu. TEKNOFEST alanında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri takip ederken, geleceğin teknolojilerine ilişkin projeleri de yerinde görme imkanı elde etti. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin desteklenmeye devam edileceği vurgulanarak, "Gençlerimizin bilim, teknoloji ve milli teknoloji yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şırnak'tan gerçekleştirilen geniş katılımın, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki ufkunu genişletmesi, yeni projelere ilham vermesi ve geleceğin teknoloji üreticileri olmalarına katkı sunması hedefleniyor.