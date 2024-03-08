SPK, Midas Menkul Değerler AŞ\'ye 27 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı

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Sermaye Piyasası Kurulu veya kısa adıyla SPK, Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Peki neden? İşte Midas'a verilen ceza ile ilgili ayrıntılar…

SPK, Midas'a ceza uyguladı

SPK tarafından paylaşılan bilgilere göre Midas, emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması, kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması gibi bazı sebeplerden ötürü idari para cezası aldı.

Midas için uygulanan idari para cezaları ve bunların sebepleri şunlar;