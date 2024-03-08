Sermaye Piyasası Kurulu veya kısa adıyla SPK, Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Peki neden? İşte Midas'a verilen ceza ile ilgili ayrıntılar…
SPK, Midas'a ceza uyguladı
SPK tarafından paylaşılan bilgilere göre Midas, emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması, kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması gibi bazı sebeplerden ötürü idari para cezası aldı.
Midas için uygulanan idari para cezaları ve bunların sebepleri şunlar;
Kripto para düzenlemesi meclise geliyor! İşte tarih Son Dakika › Teknoloji › SPK, Midas Menkul Değerler AŞ'ye 27 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı - Son Dakika Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor. Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Türkiye'de teknolojik ürünlerin giderek yaygınlaşmasında zincir marketlerin de önemli bir payı var. A101, bugünden itibaren satışa sunulan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatlarını paylaştı. iPhone 14 Plus'un A101 fiyatı 53.999 TL iken, Galaxy S23 FE'nin fiyatı 22.999 TL olarak belirlendi. Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Astro Duel 2 oyununu ücretsiz olarak sunan platform, oyuncuları galaksi macerasına davet ediyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli. Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti. Apple'ın cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor. Google, Japonya hükümetiyle işbirliği yaparak Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuruyor. Bu merkez, Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Google, projeden maddi gelir beklemediklerini ve Asya-Pasifik bölgesindeki halklara daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendislerin de projeye destek vermesi bekleniyor. Kurulacak merkezde yeni uzmanların yetiştirilmesiyle sektördeki personel açığı da kapatılmaya çalışılacak. Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi' projesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'nda birinci seçildi. Proje, kazaların tespit edilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla yapay zeka ve uydu teknolojisi kullanmaktadır. Öğrenciler, sistemin acil müdahale süresini kısaltarak kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Ceza NedeniCeza MiktarıAracı Kurumun emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması.5 milyon 833 bin 734 TLAracı Kurumun bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması.1 milyon 944 bin 578 TLAracı Kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması.3 milyon TLAracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile hesap açarken yapılması zorunlu görüntülü görüşme gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması.4 milyon 500 bin TLAracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında mevzuata uygun olmayan belgelerin kabul edilmesi.1 milyon 500 bin TLAracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında NFC (Yakın alan iletişimi) teknolojisini kullanma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.1 milyon TLAracı Kurumun müşterilerine uygunluk testi gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması.4 milyon 500 bin TLAracı Kurumun zaman damgası kullanımında mevzuata aykırı davranılması.1 milyon 500 bin TLAracı Kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşım ve açıklamalarda mevzuata aykırı davranılması.3 milyon TLAracı Kurumun iç kontrol sisteminde aksaklıklar tespit edilmesi.1 milyon TLToplam Ceza: 27 milyon 778 bin 312 TL
Kripto para düzenlemesi meclise geliyor! İşte tarih
Son Dakika › Teknoloji › SPK, Midas Menkul Değerler AŞ'ye 27 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı - Son Dakika
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor.
Niloya'nın mobil uygulaması, çocuklara özel olarak tasarlanmış oyunlar içeriyor. Ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı buluyor. Uygulama, güvenli ve eğitici bir alan sağlayarak çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimlerini destekliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, kısa sürede 40 binden fazla kullanıcıya ulaştı.
Türkiye'de teknolojik ürünlerin giderek yaygınlaşmasında zincir marketlerin de önemli bir payı var. A101, bugünden itibaren satışa sunulan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatlarını paylaştı. iPhone 14 Plus'un A101 fiyatı 53.999 TL iken, Galaxy S23 FE'nin fiyatı 22.999 TL olarak belirlendi.
Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Astro Duel 2 oyununu ücretsiz olarak sunan platform, oyuncuları galaksi macerasına davet ediyor. Oyunu kütüphanenize eklemek için Epic Games Store'un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapmanız yeterli.
Avrupa Birliği, Apple ve Epic Games arasındaki çekişmeye el atma kararı aldı. AB, Apple'dan Epic Games'in geliştirici hesabını iOS'tan neden kaldırdığıyla ilgili acil bir rapor talep etti. Apple'ın cezaya çarptırılabileceği konuşuluyor.
Google, Japonya hükümetiyle işbirliği yaparak Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuruyor. Bu merkez, Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Google, projeden maddi gelir beklemediklerini ve Asya-Pasifik bölgesindeki halklara daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Ayrıca, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendislerin de projeye destek vermesi bekleniyor. Kurulacak merkezde yeni uzmanların yetiştirilmesiyle sektördeki personel açığı da kapatılmaya çalışılacak.
Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi' projesi, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'nda birinci seçildi. Proje, kazaların tespit edilmesi ve ilgili mercilere bildirim yapılması amacıyla yapay zeka ve uydu teknolojisi kullanmaktadır. Öğrenciler, sistemin acil müdahale süresini kısaltarak kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeyi hedeflemektedir.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
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