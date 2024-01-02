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Steam, Windows 7, 8 ve 8.1'i Desteklemeyi Sonlandırdı - Son Dakika
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Steam, Windows 7, 8 ve 8.1'i Desteklemeyi Sonlandırdı

Steam, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle eski Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerini desteklemeyi sonlandırdı. Bu değişiklik, platformun temel özelliklerinin eski Windows sürümlerinde çalışmayan Google Chrome motoruna bağlı olmasından kaynaklanıyor. Steam'in gelecek sürümleri sadece Windows 10 ve üzeri sürümlerde bulunan güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyacak. Kullanıcılar, Steam üzerinden oyun oynayabilmek ve platformun tüm imkanlarından yararlanabilmek için en kısa sürede Windows 10 ya da üstü bir işletim sistemine geçiş yapmalı.

Steam, Windows 7, 8 ve 8.1\'i Desteklemeyi Sonlandırdı
02.01.2024 - 16:33,
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Günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan popüler oyun platformlarından Steam, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle eski Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerini desteklemeyi sonlandırdı. Peki artık ne olacak?

Steam artık Windows 7, 8 ve 8.1 işletim sistemlerini desteklemeyecek!

Steam'in yapmış olduğu bu değişiklik, platformun temel özelliklerinin artık eski Windows sürümlerinde çalışmayan Google Chrome motoruna bağlı olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca Steam'in gelecek sürümleri sadece Windows 10 ve üzeri sürümlerde bulunan güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyacak.

Steam, Windows 7, 8 ve 8.1'i Desteklemeyi Sonlandırdı

Windows 7 kullanıcıları, Steam üzerinden oyun oynayabilmek ve platformun tüm imkanlarından yararlanabilmek için en kısa sürede Windows 10 ya da üstü bir işletim sistemine geçiş yapmalı. Microsoft zaten Ocak 2020'de Windows 7'ye yönelik güvenlik güncellemelerini sonlandırmıştı.

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Windows 7, 8 ve 8.1 artık güvenli olmayan işletim sistemleri haline geldi. Çünkü bu Windows sürümleri, yeni açıklar ve tehditlere karşı korunamıyor. Bu da kullanıcı bilgisayarlarının ve Steam hesaplarının güvenliğini tehdit ediyor.

Dolayısıyla kullanıcılar hem kendi güvenliklerini ve Steam deneyimlerini korumak için Windows 10 ya da üzerine yükseltme yapmaları oldukça önemli. Aksi takdirde sistemlerindeki açıklardan faydalanan kötü amaçlı yazılımlar ciddi sorunlara yol açma ihtimali söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam'in sizce bu kararı doğrumu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Steam, Windows 7, 8 ve 8.1'i Desteklemeyi Sonlandırdı - Son Dakika
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