TEKNOFEST\'e başvuran KBÜ ekip sayısı son üç yılda yüzde 161,5 artışla 170\'e çıktı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Selçuk Bayraktar ile görüşerek festival alanındaki KBÜ stantlarını ziyaret etti.

Görüşmede, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında üniversitelerin üstlendiği rol ile araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları ele alındı.

Temaslarının ardından festival alanındaki Karabük Üniversitesi stantlarını ziyaret eden Kırışık, finalist öğrencilerle bir araya gelerek ekiplerin geliştirdiği projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere başarı dileyen Kırışık, üniversitenin TEKNOFEST yarışmalarındaki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırışık, son üç yılda TEKNOFEST'e başvuran KBÜ ekiplerinin sayısının yüzde 161,5 artışla 65'ten 170'e, ön elemeyi geçen ekip sayısının ise 41'den 87'ye yükseldiğini belirtti.

2026 finallerinde 15 KBÜ ekibinin yarıştığını, 13 ekibin ise projelerini festival alanında sergilediğini aktaran Kırışık, öğrencilerin Hyperloop, su altı sistemleri, çip tasarımı ve yapay zeka gibi farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan PARTECH Hyperloop Takımı başta olmak üzere tüm finalist öğrencileri tebrik eden Kırışık, gençlerin yenilikçi projeler geliştirme süreçlerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kırışık, öğrencilerin fikirlerini sahada uygulanabilir projelere dönüştürmelerini destekleyen bir üniversite ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda üniversitenin araştırma, geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.