TEKNOFEST Güneydoğu\'da 12-18 yaşındaki çocuklar ve gençler simülatörde dron uçuruyor

EŞBER AYAYDIN/ ÖMER FARUK SALMAN - TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan çocuklar ve gençler, düzenlenen etkinlikte kendi dronlarını monte edip simülatörde uçurarak teknoloji ve havacılık alanında deneyim kazanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

T3 Vakfı tarafından "Bilim Türkiye Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte 12-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, dron teknolojisiyle uygulamalı olarak tanışıyor.

Etkinlik alanına gelen çocuklar ve gençler, maket dron parçalarını bir araya getirerek kendi araçlarını oluşturuyor. Montajı tamamlayan çocuklar, pervaneleri takıp pili bağladıktan sonra dronlarını çalıştırmanın heyecanını yaşıyor.

Kendi dronlarını tamamlayan çocuklar ve gençler, daha sonra simülatör alanında sanal ortamda uçuş deneyimi gerçekleştiriyor.

Uygulamayla çocukların teknoloji ve havacılığa ilgisinin artırılması, temel düzeyde bilgi ve deneyim kazanmaları hedefleniyor.

T3 Vakfı gönüllüsü İbrahim Halil Çetindağ, "Bilim Türkiye Projesi" kapsamında çocukları ve gençleri tamamen ücretsiz bir şekilde dron teknolojisiyle tanıştırdıklarını söyledi.

Dron kullanımının öneminin her geçen gün arttığını aktaran Çetindağ, "Günümüzde dron hem askeriyede hem günlük hayatta çok fazla kullanılmaya başlandı. Biz de burada 12-18 yaş arasındaki öğrencilerimize temel dron eğitimi veriyoruz. Buradaki öğrencilerimiz daha önce birçoğu hayatında dron görmemiş ve kullanmamış gençlerdir. Burada hem kendilerine ait bir maket dronları oluyor hem parçalarının tamamını öğreniyorlar." dedi.

Çetindağ, çocukların daha sonra simülatörde dron uçurma tecrübesi yaşayarak eğlendiklerini ve en sonda da "dron pilotu" rozeti aldıklarını ifade etti.

Katılımcılardan 13 yaşındaki Mahir Aslan da dron yapmayı öğrendiklerini ve çok eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi.