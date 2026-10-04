TEKNOFEST’te Kastamonu’yu temsil eden öğrenciler ve öğretmenler 5 ödülle döndü

TEKNOFEST Güneydoğu çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalara katılan Kastamonulu öğrenciler ve öğretmenler, 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve Ticarileştirme Potansiyeli Ödülüyle döndü.

Kastamonu'dan TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleştirilen yarışmalara katılan öğrenciler, büyük başarıya imza attı. "PCB Montaj Yarışması" serbest seviye kategorisinde yarışan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cafer Koç, Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmanın lise seviyesi kategorisinde ise Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Salih Açıkgöz de Türkiye birinciliği elde etti. "Pardus Hata Yakalama" yarışmasında ise Merkez Ortaokulu danışman öğretmeni Ali Kara, takım kaptanı Yiğit Kara ve takım üyesi Türker Uysal da Türkiye ikincisi oldu. "İnsanlık Yararına Teknolojiler" yarışması eğitim, kültür ve dijital deneyim teknolojileri kategorisinde yarışan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TeknoAtolye Takımı da VRATOLYE projesiyle Türkiye ikinciliği elde etti. Danışman öğretmen Muhammed Darıcıoğlu, takım kaptanı Furkan Tüfekçi ile takım üyeleri Özcan Onur Terzi ve Süleyman Orhan'dan oluşan takım, projenin yenilikçi ve uygulanabilir yapısıyla ayrıca Ticarileştirme Potansiyeli Ödülüne layık görüldü.

Yarışmada Kastamonu'yu temsil ederek farklı kategorilerde önemli dereceler elde eden öğrenciler ve öğretmenler, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde ödüllerini aldı.

Elde edilen başarılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Gümüş, "TEKNOFEST Güneydoğu'da öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin elde ettiği 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü bizleri gururlandırdı. Bu başarılar; öğrencilerimizin üreten, geliştiren ve çözüm ortaya koyan bireyler olarak yetişmeleri adına okullarımızda yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarıdır. Özellikle mesleki eğitimde üretim ve teknoloji odaklı çalışmalarımızın böylesine önemli organizasyonlarda karşılık bulmasını çok kıymetli görüyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini, özgün fikirlerini projelere dönüştürmelerini ve milli teknoloji hamlemize katkı sunacak yetkinliklerle yetişmelerini önemsiyoruz. Başarılarıyla ilimizi gururlandıran öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor, okul yöneticilerimize, ailelerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.