Teknoloji Muhabbeti 24. Bölüm: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri

Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 24. bölümü Cuma akşamı 17: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.
Teknoloji Muhabbeti 24. bölüm bu akşam sizlerle!
Başlıca konularımız şu şekilde:
Teknoloji:
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili: MS11 adlı model, 30 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor ve 500 km menzile sahip.
Roketsan ALKA AĞ: Ağırlaştırılmış Lazer Güdümlü Anti-Tank Füzesi, 8 km menzile sahip ve zırhlı araçları yok edebiliyor.
ASELSAN AESA radarı: Aktif Elektronik Tarama Dizi Radarı, hava ve deniz hedeflerini tespit edebiliyor ve savaş uçaklarına entegre edilebilecek.
ASELSAN yerli çip: 65 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen çipler, savunma sanayisinde kullanılacak.
Bayraktar TB3 ikinci prototipi: Yeni prototip, daha güçlü bir motor ve yeni aviyonik sistemlere sahip.
Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi: 2023 yılı sonunda 8 GW'ı aştı ve yeni yatırımlar ile artmaya devam ediyor.
YouTube Shorts üyelik sistemi: Üyeler, özel videolar ve emojilere erişebilecek.
Rabdan One e-bisiklet: 200 km menzile ve 45 km/saat hıza sahip.
Katlanabilir iPhone: 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen model, OLED ekrana ve 8 GB RAM'e sahip olacak.
iPhone 12 Qi2 desteği: iOS 17.4 güncellemesi ile kablosuz şarj hızı artacak.
iPhone Çin pazarında düşüş: Çin'deki ekonomik durgunluk ve COVID-19 kısıtlamaları satışları olumsuz etkiledi.
iPad Pro ve OLED Air 6. nesil: 2024 sonbaharında tanıtılması beklenen modeller, M2 çip ve mini LED ekrana sahip olacak.
Apple Pencil Vision Pro desteği: Yeni Apple Pencil, 3D tarama ve AR gibi yeni özellikler sunabilir.
iPhone 16 RAM ve depolama: iPhone 16'da 8 GB RAM ve 2 TB depolama seçeneği sunulabilir.
Neuralink çipli hasta Mario Kart oynadı: Elon Musk'ın şirketi Neuralink tarafından geliştirilen çip, felçli bir hastanın beyniyle oyun oynamasına imkan verdi.
Otomotiv:
Tesla Model Pi: Akıllı telefon şeklinde tasarlanan model, 5G bağlantısı ve Tesla'nın otopilot sistemine sahip olacak.
Fiat Topolino: 1930'ların ikonik modelinin yeniden tasarlanan versiyonu, elektrikli motorla 150 km menzile sahip.
BYD Tesla'yı geçti: Çinli BYD, 2023 yılında Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattı.
Oyun:
Call of Duty: Warzone Mobile: 24 saatte 10 milyon indirilme rakamına ulaştı.
Diğer:
Twitch teşhir yasağı: Teşhir içeren yayınlar, platformda yasaklandı.
Xiaomi net kar ve telefon satışları: 2023 yılında düşüş yaşadı.
Intel yapay zeka yatırımı: Yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırıyor.
Windows 11 Wordpad: Windows 11 24H2 güncellemesinde kaldırılacak.
Nokia 3210: 2023 yılında yeniden piyasaya sürülen model, renkli ekrana ve MP3 çalara sahip.
Samsung Galaxy A55 ve A35: Hepsiburada'da 3 taksitle satışa sunuldu.
GTA yapımcısı Borderlands'i satın aldı: Take-Two Interactive, Gearbox Software'i 1.3 milyar dolara satın aldı.
Volvo dizel üretimi: 2025 yılından itibaren dizel otomobil üretimine son verecek.
Tesla ve CATL batarya: Yeni nesil bataryalar, daha uzun menzil ve daha hızlı şarj süresi sunabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Teknoloji Muhabbeti 24. Bölüm: Haftanın En Çok Konuşulan Haberleri - Son Dakika
İzmir'de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı. Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı.
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini paylaştı. OnePlus da Android 15 güncellemesini alacak modelleri açıkladı. Güncelleme, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutacak ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek.
Nintendo, Switch konsolunu kırarak ücretsiz oyun oynanmasına imkan veren Yuzu platformuna tazminat davası açtı. Şirket, diğer gruplara gözdağı vermek istiyor. Yuzu'nun telif haklarını ihlal ettiğini savunan Nintendo, ağır bir tazminat kararı ve platformun kapatılmasını talep ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
Apple yönetimi, MacBook Pro modellerinde kullanılacak olan M3 Ultra çiplerinin tasarımında önemli bir karar aldı. M3 Max'in dizaynını temel alan bu çipler, sektörde ilk defa kullanılacak bir yöntemle bağımsız tek bir çip olarak üretilecek. Ayrıca, M3 Ultra'nın kişiselleştirme imkanı sunması ve çip verimliliğinde yükseliş sağlaması bekleniyor. Apple fanları tarafından heyecanla karşılanan bu gelişme, şirketin hisse değerine de olumlu yansıması bekleniyor.
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda en iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı. Listede Apple'ın MacBook Pro ve MacBook Air modelleri başı çekiyor. Dell ve Lenovo gibi markalar da listede yer alıyor. İşte Nisan 2024 itibariyle en iyi laptop modelleri...
Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.
Microsoft, Windows 11 için sunulacak 24H2 sürümüyle birlikte işletim sisteminde büyük revizyonlara gidecek. Yapay zekalı Copilot'un daha geniş dağıtımına ek olarak, eski uygulamaların da sistemden kaldırılması planlanıyor. Bunların başında ikonik WordPad uygulaması yer alıyor. WordPad, 1995'ten bu yana Windows'a dahil edilmiş ve belge yazmak için temel metin biçimlendirme uygulaması olarak sunuluyordu. Ancak hem Office ile Word'ün büyümesi hem de web tabanlı uygulamaların gelişmesi, WordPad'in gereksiz hale gelmesine yol açtı. WordPad'de yer alan özelliklerin birçoğu, artık diğer Microsoft ürünleriyle ücretsiz olarak erişilebiliyor. Örneğin Word Online, herhangi bir kurulum gerektirmeden çok daha genişletilmiş özellikler sağlıyor. Ayrıca dosyaları cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek mümkün. Çok daha sade olmasıyla bilinen Not Defteri bile artık sekmeler, otomatik kaydetme ve yapay zeka asistanı Copilot gibi özellikleri destekliyor. Bu da artık WordPad'e ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Windows 11 24H2 sürüm güncellemesinin Eylül ayında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte WordPad, işletim sisteminin yeni kurulumlarının ve yükseltme işlemlerinden kaldırılacak. Ancak 23H2 veya daha eski sürümler için WordPad'in bir seçenek olarak sunulacağını belirtelim. Eski Windows kullanıcıları WordPad'in kaldırılmasıyla hayal kırıklığına uğramış olsa da, çoğu kişi Microsoft'un desteği kesmekte haklı olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, daha gelişmiş ücretsiz alternatiflerle birlikte WordPad'in modasının geçtiğini söylüyor.
Xiaomi, SU7 modelini tanıtarak elektrikli otomobil pazarında rekabet yaratıyor. Aracın tanıtımından sonra ön siparişlerde beklenmedik rakamlara ulaşıldığı ortaya çıktı. Xiaomi, sadece 4 dakikada 10 bin araç sattı. İlk 7 dakikada 20 bin, ilk yarım saatte ise 50 bin araç ön sipariş kapsamında satıldı. Ancak bazı kullanıcılar haberleri olmadan depozito ödediklerini iddia ediyor. Aracın fiyatları ise 215 bin 900 yuan ile 299 bin 900 yuan arasında değişiyor.
Omix X7, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon modeli. Tasarımı, büyük ekranı, yüksek performansı ve iyi kamera sistemiyle kullanıcıları tatmin ediyor. Ayrıca, uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği de sunuyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen Omix X7, fiyatına değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?