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Tesla Cybertruck Çin'de Satışa Çıkabilir - Son Dakika
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Tesla Cybertruck Çin'de Satışa Çıkabilir

Tesla'nın elektrikli pickup modeli Cybertruck'ı küresel çapta satışa çıkarmaya hazırlandığı ve ilk olarak Çin pazarını hedeflediği iddia ediliyor. Şirketin, Çin'deki rakiplerinden erken davranmayı amaçladığı belirtiliyor. Cybertruck'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belirsiz.

Tesla Cybertruck Çin\'de Satışa Çıkabilir
14.01.2024 - 22:28,
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Tesla'nın, elektrikli pickup modeli Cybertruck'ı küresel çapta satışa çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. İlk aşamada Çin pazarını hedefleyen Tesla'nın, bu kapsamda Çin'deki rakiplerinden erken davranmayı amaçladığı söyleniyor. Peki Tesla Cybertruck Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Tesla Cybertruck Çin yolunda

Cybertruck ilk olarak 2019'da tanıtılmış ve yaklaşık dört yıl boyunca geliştirme aşamasında kalmıştı. Elektrikli otomobil devi bu yıl nihayet Gigafactory Texas fabrikasında seri üretime başladı. Kasım ayında ise ABD'deki ilk müşterilere sevkiyatlar sağlandı.

Tesla Cybertruck Çin'de Satışa Çıkabilir

Tesla'nın planlarına aşina olan kaynaklar, şirketin Cybertruck'ı global pazara sunmayı amaçladığını ortaya koydu. Bunun için de Çin piyasasını araştırdığı dile getirildi. Çin son yıllarda kamyon ve SUV satışlarında hızlı bir büyüme kaydetti. Bu da Tesla'nın pazar trendlerini yakalamasını sağlayacak.

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Cybertruck'ın bu yıl ABD'de piyasaya sürülmesi, fütüristik tasarıma ve etkileyici performansa ilk kez gerçek anlamda bamamızı sağladı. Şu anda 40 bin dolardan başlayan arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli çift ve üç motorlu versiyonlar bulunuyor.

Tesla, üç motorlu versiyonun 100 km/s hıza sadece 3 saniyede ulaşabileceğini iddia ediyor. Bu da elektrikli pickup için beklenmedik düzeyde başarılı bir motora sahip olduğu anlamına geliyor.

Tesla Cybertruck'ın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak otomobil devinin daha büyük pazarları hedeflediğini söylersek yanlış olmayacaktır.

Tesla Cybertruck Çin'de Satışa Çıkabilir

Tesla'nın Çin pazarı için hangi konfigürasyonları sunabileceği henüz belli değil. Ayrıca ülkedeki fabrikalarda sağlanacak üretim, Cybertruck'ın Çin'de fiyat açısından daha erişilebilir olmasını sağlayabilir. Tesla şu anda Model 3 ve Model Y'yi Gigafactory Shanghai'de üretiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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