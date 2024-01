The Walking Dead: The Ones Who Live Fragmanı Yayınlandı

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Walking Dead, 11. sezonunun ardından final yaparak Kasım 2022'de sona erdi. Dizi, sona ermesi nedeniyle hayranlarını bir hayli üzdü.

Ancak The Walking Dead evreninde geçecek yeni yan dizilerin duyurulmasıyla birlikte hayranların yüzü tekrardan gülmeye başladı. Bugün, bu yan dizilerden biri olan "The Walking Dead: The Ones Who Live" için heyecan verici bir fragman yayınlandı. İşte ayrıntılar…

Not: Haberin devamında spoiler bulunmaktadır.

The Walking Dead: The Ones Who Live fragmanı

The Walking Dead izleyenlerin bileceği üzere ana karakterler olan Rick Grimes ve Michonne, son sezonlara doğru diziden ayrılmıştı. Serinin yaratıcıları, Grimes efsanesini devam ettirmek istiyorlardı. Bunun için önce bir sinema filmi planladılar ancak bu proje iptal oldu.

Daha sonrasında ise The Walking Dead: The Ones Who Live dizisi üzerinde çalışılmaya başlandı. Aradan geçen bir sürenin ardından Grimes'ın yarım halan hikayesini devam ettirecek bu yapım için tarih verildi. Bunun için geri sayım başlamışken, kısa süre önce yayınlanan fragman heyecanı giderek artırdı.

Yukarıdan fragmanına ulaşabileceğiniz The Walking Dead: The Ones Who Live, uzun bir süre boyunca birbirinden ayrı kalan Rick Grimes ve Michonne'un birbirlerini bulma çabalarını anlatacak. Merakla beklenen yan dizi, 25 Şubat (Pazar) tarihinde AMC ve AMC+ platformları üzerinde seyirciye sunulacak.

God of War ve Horizon dizileri hakkında yeni bilgiler geldi!

Oyuncu kadrosu

Andrew Lincoln ve Danai Gurira tarafından canlandırılan Rick ve Michonne'a ek olarak Jadis karakterini canlandıracak Pollyanna McIntosh da oyuncu kadrosunda yer alacak. The Walking Dead: The Ones Who Live ana oyuncuları şu şekilde sıralandı;

Andrew "Rick" Lincoln

Danai "Michonne" Gurira

Pollyanna "Jadis" McIntosh

Lesley-Ann "Pearl" Brandt

Matthew "Nat" Jeffers

Terry "Beale" O'Quinn

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? The Walking Dead: The Ones Who Live dizisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.