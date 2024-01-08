Togg, CES 2024 Fuarında Yeni Sedan Modelini Tanıtacak

Togg, CES 2024 fuarında yeni sedan modelini tanıtacağını duyurdu. Bununla birlikte T10X modelini de çekilişsiz satacağını açıkladı. Peki 2024 yılında Togg T10X 2024 fiyat listesi ne kadar değişti? İşte güncel T10X fiyatları…

Togg T10X 2024 fiyat listesi güncellendi!

V1 RWD Standart menzil: 1.432.600 TL (Eski fiyatı: 1.430.000 TL)

V2 RWD Standart menzil: 1.673.000 TL (Eski fiyatı: 1.550.000 TL)

V2 RWD Uzun menzil 1.823.000 TL (Eski fiyatı: 1.820.000 TL)

Yeni açıklanan fiyatların listesine Togg'un kendi sitesine buradan giderek siz de ulaşabilirsiniz. Yeni fiyatların ardından opsiyonlar ise yukarıda görebileceğiniz üzere şöyle değişti:

Teknoloji ve Konfor paketi V1: 25.000 TL

Kış Paketi V2: 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL

Togg sedan modelinin adı ve özellikleri ortaya çıkmış olabilir!

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