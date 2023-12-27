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Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024'te Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024'te Gerçekleşiyor

Heyecanla duyuruyoruz! Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması SDN Summit, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. Teknoloji meraklıları için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak. Etkinlikte sizi neler bekliyor? İstanbul'un tarihi dokusunda, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğimizde, telekom, mobilite, savunma sanayi, otomotiv, yenilenebilir enerji ve daha pek çok alandan önde gelen markalar yer alacak. ShiftDelete.Net Summit'te elektrikli araç şarj deneyimleri, VR gözlüklerle unutulmaz seyahatler ve tüketici odaklı son teknolojileri deneyimleme fırsatı sizlerle olacak. Ayrıca, sektördeki güncel konuların tartışılacağı konferanslarla markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz. SDN Summit'e katılmak için web sitesine giderek kayıt olabilirsiniz. 27-28 Nisan 2024 tarihlerini şimdiden takviminize işaretleyin ve bu büyük teknoloji şöleninde buluşmak üzere!

Türkiye\'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024\'te Gerçekleşiyor
27.12.2023 - 18:29,
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Heyecanla duyuruyoruz! Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması SDN Summit, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. Teknoloji meraklıları için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak. Etkinlikte sizi neler bekliyor?

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması ShiftDelete.Net Summit sizlerle!

SDN Summit web sitesine ulaşmak ve kayıt olmak için buraya tıklayın

SDN Summit Sosyal Medya Hesapları

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İstanbul'un tarihi dokusunda, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğimizde, telekom, mobilite, savunma sanayi, otomotiv, yenilenebilir enerji ve daha pek çok alandan önde gelen markalar yer alacak.

ShiftDelete.Net Summit'te sizleri neler mi bekliyor? Elektrikli araç şarj deneyimleri, VR gözlüklerle unutulmaz seyahatler ve tüketici odaklı son teknolojileri deneyimleme fırsatı sizlerle olacak. Oyun severlerden akıllı telefon tutkunlarına, herkesin ilgi alanına hitap edecek bir etkinlik hazırlıyoruz.

Ayrıca, sektördeki güncel konuların tartışılacağı konferanslarla markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Üstelik sürpriz lansmanlarla dolu bir programla karşınızdayız!

Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024'te Gerçekleşiyor

ShiftDelete.Net çatısı altındaki mecralarımızın desteklediği bu etkinlik, temiz enerjiden yapay zekaya, siber güvenlikten mobiliteye teknolojinin farklı alanlarındaki sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Ayrıca teknoloji dünyasının önde gelen influencer'larını da ağırlayacağız.

SDN Summit'e nasıl katılabilirim?

Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024'te Gerçekleşiyor

Summit'e katılmak için aşağıdaki adımları takip ederek etkinliğe katılabilirsiniz;

Buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine giderek kayıt işlemine başlıyoruz.

İsim, Soyisim, E-posta ve Cep Telefonu bilgilerimizi giriyoruz.

Daha sonra etkinliğe hangi tarihte katılmak istediğimizi seçiyoruz.

Son olarak Kayıt ol butonuna tıklıyoruz.

Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024'te Gerçekleşiyor

27-28 Nisan 2024 tarihlerini şimdiden takviminize işaretleyin ve bu büyük teknoloji şöleninde buluşmak üzere! Her şeyi kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024'te Gerçekleşiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Buluşması SDN Summit 27-28 Nisan 2024'te Gerçekleşiyor - Son Dakika
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