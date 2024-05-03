United ve Archer, Elektrikli Hava Taksileriyle Ulaşımı Dönüştürmeyi Hedefliyor

Teknoloji

United ve Archer firmaları elektrikli hava taksilerle, kentsel sıkışıklığı hafifletmeyi ve kırsal alanları acil teslimatlara açmayı hedefliyor. Ayrıca karbon emisyonlarını azaltmayı ve kısa mesafeli hava yolculuğunun daha sessiz, daha erişilebilir bir biçimini sunmayı vaat ediyor.

Elektrikli hava taksileri ile gökyüzü yolları açılıyor

Yakın gelecekteki seyahat deneyimlerinizi tamamen değiştirebilecek bu yeni gelişme heyecan yaratıyor. Elektrikli hava taksileri çok yakın bir zamanda hayatımıza girmeye hazırlanıyor. United Airlines ve Archer Aviation işbirliğiyle 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanan bir proje bulunuyor.

Bu ilginç deneyimin ilk olarak Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ile Manhattan arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları (eVTOL) ile bu yolculuğu yapabilme imkanı sunuluyor. Bu rota, dünyada elektrikli hava araçları kullanılarak kurulan ilk net hat olma özelliğini taşıyor.

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Newark'tan Manhattan'a olan bu yolculuğun sadece 10 dakika süreceği hesaplanıyor. Arabayla yapılan bu yolculuk trafiğe bağlı olarak bir saati aşabilirken, Archer'in dört yolcu kapasiteli tamamen elektrikli Midnight model uçağı ile bu süre inanılmaz bir şekilde düşürülüyor.

Manhattan'ın güney ucundaki Battery Park'ın hemen üstünde yer alan Downtown Manhattan Helikopter Pisti'nin, bu uçuşların merkez üssü olarak kullanılması planlanıyor. Bu tür hava transferleri daha önce Manhattan ile JFK havalimanı arasında helikopter şirketleri tarafından sağlanmış olsa da, elektrikli hava araçları daha sessiz ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

United Airlines Ventures'ın başkanı Michael Leskinen, bu teknolojinin yolcuların havalimanına ulaşım deneyimini kökten değiştireceğini belirtiyor. Elektrikli hava araçları, helikopterlerle kıyaslandığında çok daha az ses çıkararak çevreye olan etkilerini minimuma indiriyor.

Henüz elektrikli hava araçları uçuşları için bir bilet fiyatı açıklanmamış olsa da, örnek olarak Blade helikopter servisinin JFK'ye tek yön uçuş fiyatları gösterilebilir. Bu uçuşlar ise 195 dolar seviyelerinden başlıyor. United ve Archer, benzer şehir merkezi havalimanı güzergahlarını ülke genelinde başlatmayı planlıyor.

Yeni yapılan New York lansmanı ile ulusal ve kentsel hava ağı kurma çalışmalarında önemli adımlar atılması planlanıyor. Bu inovasyon, hem zaman tasarrufu hem de çevresel etki açısından önemli faydalar sunuyor. Elektrikli hava araçları ile ulaşıma yeni bir boyut kazandırılıyor.

2025 yılı ortalarında bu teknolojinin yolcu taşımacılığında nasıl bir dönüşüm yaratabileceği merak ediliyor. Peki siz bu yeni hava yolculuğu deneyimine hazır mısınız? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.