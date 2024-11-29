Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı

Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı

Andrew Tate'in kripto parası olan DADDY, yıl içinde yüzde 70 değer kaybederek zorlu bir dönem geçiriyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar ve eleştiriler, bu kripto para biriminin değerindeki düşüşü hızlandırdı ve yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Yatırımcılar bu düşüşler sürerken milyonlarca dolarlık varlıklarını kaybetti.

29.11.2024 21:13
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Andrew Tate tarafından piyasaya sürülen Daddy Tate (DADDY), bu yıl büyük bir değer kaybına uğradı. Piyasa verilerine göre bu meme kripto para birimi, piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 70'in üzerinde düşüş gösterdi ve bu durum, YouTuber Coffeezilla'nın yaptığı çarpıcı araştırmaların ardından geldi. Bu gelişmeler, Tate'in kripto para dünyasındaki itibarını ve yatırımcıların meme kripto para birimine olan güvenini sarsmış durumda.

DADDY Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

Tartışmalı influencer Andrew Tate'in piyasaya sürdüğü DADDY isimli meme kripto para birimi, son dönemde ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Piyasa verilerine göre 29 Kasım'da 0,06988 dolar seviyesinde işlem gören kripto para birimi, tüm zamanların en yüksek değerinden yüzde 73 oranında uzaklaşmış durumda. 2024 yılının başından bu yana yaşanan kayıp ise yüzde 70,51'i buldu.

Özellikle Coffeezilla olarak tanınan YouTuber Stephen Findeisen tarafından yapılan son araştırma, DADDY meme kripto para birimindeki düşüşü hızlandırdı. Findeisen, Tate'i kripto para işlemlerinde dolandırıcılık yapmak ve takipçilerini yanıltıcı bilgilerle yönlendirmekle suçladı.

Yetişkin film sektöründeki geçmişiyle tanınan ve sonrasında bu sektörü eleştiren Andrew Tate'in kripto para girişimi, topluluk içinde de tartışmalara yol açmıştı. Tate'in karşı karşıya olduğu sorunlar bununla sınırlı değil. Romanya'da hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla yürütülen davada bazı delillerin geçersiz sayılması, savcılığın davanın geleceğine ilişkin kararını yeniden değerlendirmesine neden oldu. 29 Kasım'da sona eren bu süreç, Tate kardeşler tarafından zafer olarak nitelendirildi.

Piyasada istikrarsız bir seyir izleyen meme kripto para birimleri arasında yer alan DADDY'nin geleceği, Andrew Tate'in yasal sorunları ve Coffeezilla'nın iddiaları nedeniyle belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, meme kripto para birimlerinin projelerine göre toparlanma potansiyeli olsa da Tate'in kripto para alanındaki tartışmalı geçmişinin yatırımcılar açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    zaman hep akıp gitti sistem hiç değişmedi Bu aç gözlü insanlar hiç akıllanmayacak 2 0 Yanıtla
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