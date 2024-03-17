vivo Pad 3 Pro GeekBench\'te Ortaya Çıktı

Teknoloji

vivo'nun yaklaşmakta olan yeni tableti, PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda ortaya çıktı. Bu yeni cihazın Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

vivo Pad 3 Pro, bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor

GeekBench listesinde cihazın işlemcisi direkt olarak MediaTek Dimensity 9300 şeklinde tanımlamamış olsa da, öyle olduğuna dair sağlam ipuçları bulunuyor. 16 GB RAM gibi detaylar da dikkate alındığında bu cihazın bir amiral gemisi olduğu anlaşılıyor.

Bazı önceki söylentilere göre cihazın teknik özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda, 144 Hz yenileme hızına sahip 3K çözünürlüklü bir LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, cihazın 66 W veya hatta 80 W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Arka tarafta tek bir 13 MP ana kamera ve tek bir LED flaş, ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunacak.

İşte GeekBench'te ortaya çıkan vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri: