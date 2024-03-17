vivo'nun yaklaşmakta olan yeni tableti, PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda ortaya çıktı. Bu yeni cihazın Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.
vivo Pad 3 Pro, bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor
GeekBench listesinde cihazın işlemcisi direkt olarak MediaTek Dimensity 9300 şeklinde tanımlamamış olsa da, öyle olduğuna dair sağlam ipuçları bulunuyor. 16 GB RAM gibi detaylar da dikkate alındığında bu cihazın bir amiral gemisi olduğu anlaşılıyor.
Bazı önceki söylentilere göre cihazın teknik özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda, 144 Hz yenileme hızına sahip 3K çözünürlüklü bir LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, cihazın 66 W veya hatta 80 W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Arka tarafta tek bir 13 MP ana kamera ve tek bir LED flaş, ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunacak.
İşte GeekBench'te ortaya çıkan vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri:
vivo Pad 3 Pro, sunduğu yüksek performans, büyük depolama alanı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük işlerini ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olabilir. Ancak, resmi bir duyuru yapılmadan önce, tam teknik özellikler ve diğer ayrıntılar hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz elbette. OpenAI kendi yapay zeka donanımını yapmak istiyor! Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro GeekBench'te Ortaya Çıktı - Son Dakika Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak. Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor. DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur. Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor. OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir. Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor. Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor. Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak. Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
ÖzellikDeğerModel NumarasıPA2473İşlemciMediaTek Dimensity 9300RAM16 GBEkran Boyutu12,95 inçEkran Türü144 Hz, 3K çözünürlüklü LCDDepolama Alanı512 GBBatarya Kapasitesi11.500 mAhHızlı Şarj Desteği66W veya 80WAna Kamera13 MPÖn Kamera8 MP
vivo Pad 3 Pro, sunduğu yüksek performans, büyük depolama alanı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük işlerini ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olabilir. Ancak, resmi bir duyuru yapılmadan önce, tam teknik özellikler ve diğer ayrıntılar hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz elbette.
OpenAI kendi yapay zeka donanımını yapmak istiyor!
Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro GeekBench'te Ortaya Çıktı - Son Dakika
Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak.
Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor.
DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Apple bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacıları, MM1 modelinde performans iyileştirmeleri ile ilgili makale yayınladı. Makalede, farklı türdeki eğitim verilerinin ve model mimarilerinin bir araya getirilmesinin önemi vurgulanırken, görüntü kodlayıcı seçimi ve giriş görüntülerinin çözünürlüğünün model performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırarak rakiplerini yakalamayı hedeflediği ve yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmeyi planladığı ifade ediliyor.
Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, kullanıcıların daha fazla vakit geçirebilmesi için oyun özelliğini test etmeye başladı. Platform, bulmaca tabanlı oyunlarla kullanıcıların ilişkilerini derinleştirmeyi ve sohbet fırsatlarını tetiklemeyi hedefliyor.
Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyesi olan Galaxy M35 5G modelinin özelliklerini ve Geekbench skorunu sızdırdı. Cihaz, Exynos 1380 işlemci, 6.6 inç AMOLED ekran, 6 GB veya 8 GB RAM, 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.
Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
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