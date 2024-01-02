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Vivo V2314DA Model Numaralı Telefon 3C Sertifikası Aldı - Son Dakika
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Vivo V2314DA Model Numaralı Telefon 3C Sertifikası Aldı

Vivo, pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Vivo V2314DA model numaralı telefon, 3C sertifikası aldı. Cihazın 120W hızlı şarjı desteklediği belirtiliyor. Telefonun iQOO Z8 modeliyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Vivo V2314DA Model Numaralı Telefon 3C Sertifikası Aldı
02.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:38
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Son yıllarda Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede faaliyetlerini artıran vivo, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, son dönemlerde pek çok yeni modeli piyasaya sürdü. Bu modeller ile dikkat çekmeyi başaran vivo'nun şimdi ise "Vivo V2314DA" model numaralı bir telefonu daha ortaya çıktı.

Vivo V2314DA model numaralı telefon, 3C sertifikası aldı!

Söz konusu bu model, ilk olarak 3C veri tabanında görüntülendi. Bilmeyenler için China Compulsory Certification ya da kısa adıyla 3C, Çin'de satılan elektronik ürünlere verilen, uygunluğu gösteren sertifikadır. vivo'nun yeni telefonu da bu sertifikayı aldı.

Vivo V2314DA modelinin 3C sertifikasına baktığımızda cihazın 120W hızlı şarjı destekleyeceğini görüyoruz. Raporda söz konusu bu modelin, vivo'nun alt markası iQOO tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen iQOO Z8 telefonu ile bağlantılı olduğunu gösteren detaylar mevcut.

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Eylül 2023'te tanıtılan iQOO Z8 modeli, 6.64 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızı destekli FHD+ ekrana sahip. MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden güç alan cihazın 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçenekleri mevcut. 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan enerji alan model, 120W hızlı şarj ile besleniyor.

Ön tarafında 16 Megapiksellik bir özçekim kamerasına yer veren iQOO Z8 modelinin arka tarafında ise ikili kurulum bizi karşılıyor. Bu kurulum 64 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşmakta. Son olarak akıllı telefon 5G bağlantıya sahip olduğunu ve parmak izi okuyucusuna da yer verdiğini belirtmek gerekiyor.

ÖzellikDetayEkran6,64 inç Full HD+ 120Hz AMOLED ekranÖn Kamera16 MegapikselArka Kameralar64 Megapiksel OIS ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüİşlemciMediaTek Dimensity 8200RAM12 GB RAMDepolama512 GB depolamaPil5000 mAh batarya, 120W hızlı şarj desteğiGüvenlikGüç tuşuna entegre parmak izi sensörüBağlantıWi-Fi, Bluetooth, USB-C, 5Gİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı OriginOS 3

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni akıllı telefonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Vivo V2314DA Model Numaralı Telefon 3C Sertifikası Aldı - Son Dakika
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