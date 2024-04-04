vivo V30 SE, Google Play Console\'da göründü! İşte özellikleri

Huawei'nin P70 serisi telefonlarının tanıtım etkinliği iptal edildi. Ancak, Çinli firma hala cihazlar için sipariş almaya devam ediyor. Serinin tanıtım tarihi belirsiz olsa da, yaklaşık olarak bu ay ya da mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Geekbench veri tabanında görünen P70 modeli, 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemiyle geleceği doğrulandı. Ayrıca, telefonun Kirin 9000s işlemci ve üçgen kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.