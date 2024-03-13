vivo, giriş seviyesine hitap eden, uygun fiyatlı akıllı telefon portföyünü genişletti. Bütçe dostu vivo Y03, geçen yıl piyasaya sürülen Y02'nin halefi olarak sunuldu. Giriş seviyesi fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çeken model neler vadediyor?
vivo Y03 neler vadediyor?
Akıllı telefon 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ IPS LCD ekranla geliyor. Gücünü MediaTek Helio G85 yonga seti ve 4GB RAM'den alıyor. Ayrıca 128GB'a kadar depolama alanıyla sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.
Kamera tarafında ise çift arka kuruluma yer veriyor. Bu kurulum, 13 Megapiksel ana ve ikincil QVGA lensten oluşuyor. Selfie ve görüntülü görüşme için su damlası çentikli 5 Megapiksel ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.
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Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 ile kutudan çıkacak vivo Y03; 15W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Diğer özellikler arasında çift SIM desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0 ve GPS yer alıyor. Cihaz ayrıca toza ve suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahip.
vivo, Y03'ü 4GB+64GB modeli için 83 dolar ve 4GB+128GB için 97 dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Ülkemize geldiğinde de vergisiz olarak sunulması mümkün görünüyor. Son Dakika › Teknoloji › vivo Y03: Giriş Seviyesi Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Apple, Çin'in genç yetenek potansiyeli ve büyük nüfusu nedeniyle yeni bir araştırma merkezi açma kararı aldı. Shenzhen şehrinde açılacak merkez, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Bu hamle aynı zamanda Amerika ile Çin ilişkilerinin gerilmesi sonucu düşen iPhone satışlarına çözüm arayışının bir parçası olarak görülüyor. Apple App Store'da yer alan sahte bir kripto para uygulaması, popüler Bitcoin cüzdanı Leather'ı taklit ederek kullanıcıları tehlikeye atmaktadır. Sahte uygulama, Leather'ın logosunu ve markasını kullanarak kullanıcıları kandırmaktadır. Uygulama, sahte olumlu yorumlar satın alarak yüksek bir puan elde etmiştir. Leather'ın geliştiricisi olan şirket, resmi bir iOS uygulaması olmadığını belirterek kullanıcıları uyarırken, kötü niyetli uygulamanın kullanıcıların kripto varlıklarını ele geçirmek için tasarlandığı ve kimlik bilgilerini topladığı bildirilmektedir. Apple, sahte uygulamayı kaldırmış olsa da bu durum, App Store'un inceleme süreçlerini ve kullanıcı değerlendirmelerini tartışmaya açmıştır. Sandbox Interactive tarafından geliştirilen Albion Online, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika oyuncularına özel bir yenilikle geliyor. Oyunun geliştiricileri, oyuncuların büyük beklentisiyle karşılanacak 'Albion Avrupa' adlı yeni bir sunucunun müjdesini verdi. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara Albion dünyasında sıfırdan başlama ve bu fantastik evrende yeni maceralara atılma fırsatı sunuyor. Yüksek bağlantı hızları, düşük ping ve gecikme değerleri ile bölgesel zamanlara göre optimize edilmiş etkinlikler, bu yeni sunucunun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, Türkçe ve Arapça olmak üzere iki yeni dil desteğiyle kapılarını açıyor. Bu, özellikle Türk oyuncular için, oyun içi iletişimi ve etkileşimi daha anlaşılır ve keyifli hale getirecek bir gelişme. Albion Online'ın yeni sunucusu, tüm dünyadaki oyunculara açık olacak ve oyun, platformlar arası özelliğini koruyarak devam edecek. Bu sayede oyuncular, tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazları üzerinden Albion Online'ın eşsiz dünyasına adım atabilecek. 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Kapalı Beta sürecine erişim sağlayacak Kurucu Paketleri, oyunculara Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı sunmanın yanı sıra, karakter ve lonca isimlerini koruma imkanı da tanıyor. Ayrıca, Altın, Premium içerikler ve Kuruculara özel eşyalar gibi birçok oyun içi avantaj da paketlerin içinde yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara tamamen yeni ve el değmemiş bir oyun dünyası sunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için iyileştirilmiş bağlantı hızları, bölgesel etkinlikler ve bağımsız bir oyun deneyimi, bu sunucunun getirdiği başlıca yenilikler arasında. 10 Nisan'da başlayacak Açık Beta süreci, tüm oyuncuların yeni sunucuyu keşfetmesine olanak tanıyacak. Albion Avrupa sunucusunun açılması, bölgedeki oyunculara beklenen iyileştirmeleri sunarken, aynı zamanda global Albion topluluğuna oyunun yeni bir versiyonunu keşfetme fırsatı da sunuyor. Qualcomm ve MediaTek'in mobil işlemci pazarındaki rekabeti sürüyor. Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench testlerinde performansları karşılaştırıldı. MediaTek AnTuTu testinde öne çıkarken, Qualcomm Geekbench testinde daha iyi sonuçlar elde etti. Android 15, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek Android 14'ün izinden gidiyor. Yeni güncelleme içerik üreticilerine kamera donanımından daha iyi yararlanma imkanı sunacak ve yapay zeka ile donatılacak. Kararlı sürümün çıkış tarihi ise haziran ve temmuz ayları olarak tahmin ediliyor. ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcıların sorularına cevap üretebilen bir sohbet robotudur. Yapılan bir rapora göre, ChatGPT'nin bir günlük elektrik tüketimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 17 bin evin toplam enerji kullanımına eşdeğerdir. Ayrıca, ChatGPT'nin aylık elektrik tüketimi, Ardahan ilinin tüketimine yakın bir seviyededir. OpenAI, ChatGPT'yi aktif tutabilmek için günlük yaklaşık 700 bin dolar harcamaktadır. Bu durum, yapay zeka sektörünün elektrik tüketiminin gelecekte daha da artabileceğini göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 16 Pro işlemcisi hakkında önemli bir sızıntı ortaya atıldı. İşlemcinin istenen performans artışını sağlamayabileceği konuşuluyor. Bu durum, Apple fanları arasında şok etkisi yaratırken, şirketin hisse değerine de olumsuz yansıması bekleniyor. Ayrıca, Samsung gibi markaların Apple karşısında rekabet avantajı elde edebileceği düşünülüyor. Microsoft, Windows 10 için yayınlanan eski paketlerin kullanım ömrünün sona erdiğini duyurdu. Windows 10 21H2 için desteğin 2024'te sonlanacağı belirtildi. Bu durum, kullanıcıları Windows 11'e yönlendirmenin bir parçası olarak görülüyor. Windows 10 Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri de etkilenecek. Microsoft, tüm kullanıcıların Windows 10 22H2'ye yükseltme yapmasını öneriyor. Apple tarafından üretilen ve geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Vision Pro, dünyada ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. İngiltere'de gerçekleştirilen omurga operasyonunda bir cerrahi hemşire, Vision Pro'yu kullanarak insan hatasını ortadan kaldırmayı amaçladı. Karma gerçeklik gözlüğü sayesinde tıbbi araçların kullanımı kolaylaştırıldı ve gerçek zamanlı bilgi akışı sağlandı. Vision Pro'nun çığır açıcı özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u Windows 11'den sonra Windows 10 kullanıcılarına da sunmaya başladı. Copilot, kullanıcılara çeşitli komutlarla yardımcı olabilir ve istenilen konuda bilgi verebilir. Kullanıcılar, Copilot'a görev çubuğunda yer alan simgeye tıklayarak ulaşabilirler. Copilot, kullanıcıların tercihlerine göre farklı konuşma tarzlarına sahip olabilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Microsoft Copilot, Windows 10 kullanıcıları tarafından test edildi ve olumlu geri dönüşler alındı.
ÖzelliklerEkranHD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızıÖn Kamera5MP ön kamera,Arka Kamera13MP ana lens ve QVGA lens, LED flaş ile birlikteİşlemciMediaTek Helio G85 sekiz çekirdekli işlemciRAM4 GB LPDDR4X RAM, Genişletilmiş RAM özelliği ileDepolama64 GB veya 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama, microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilirPilUSB-C portu üzerinden 15W şarj destekli 5.000mAh bataryaİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FunTouch OS 14BağlantıÇift SIM, 4G VoLTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSBoyut ve Ağırlık163,78 x 75,73 x 8,39 mm, 185 gramDeğerlendirmeToz ve suya karşı IP54 derecelendirme
vivo, Y03'ü 4GB+64GB modeli için 83 dolar ve 4GB+128GB için 97 dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Ülkemize geldiğinde de vergisiz olarak sunulması mümkün görünüyor.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Y03: Giriş Seviyesi Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Apple, Çin'in genç yetenek potansiyeli ve büyük nüfusu nedeniyle yeni bir araştırma merkezi açma kararı aldı. Shenzhen şehrinde açılacak merkez, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Bu hamle aynı zamanda Amerika ile Çin ilişkilerinin gerilmesi sonucu düşen iPhone satışlarına çözüm arayışının bir parçası olarak görülüyor.
Apple App Store'da yer alan sahte bir kripto para uygulaması, popüler Bitcoin cüzdanı Leather'ı taklit ederek kullanıcıları tehlikeye atmaktadır. Sahte uygulama, Leather'ın logosunu ve markasını kullanarak kullanıcıları kandırmaktadır. Uygulama, sahte olumlu yorumlar satın alarak yüksek bir puan elde etmiştir. Leather'ın geliştiricisi olan şirket, resmi bir iOS uygulaması olmadığını belirterek kullanıcıları uyarırken, kötü niyetli uygulamanın kullanıcıların kripto varlıklarını ele geçirmek için tasarlandığı ve kimlik bilgilerini topladığı bildirilmektedir. Apple, sahte uygulamayı kaldırmış olsa da bu durum, App Store'un inceleme süreçlerini ve kullanıcı değerlendirmelerini tartışmaya açmıştır.
Sandbox Interactive tarafından geliştirilen Albion Online, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika oyuncularına özel bir yenilikle geliyor. Oyunun geliştiricileri, oyuncuların büyük beklentisiyle karşılanacak 'Albion Avrupa' adlı yeni bir sunucunun müjdesini verdi. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara Albion dünyasında sıfırdan başlama ve bu fantastik evrende yeni maceralara atılma fırsatı sunuyor. Yüksek bağlantı hızları, düşük ping ve gecikme değerleri ile bölgesel zamanlara göre optimize edilmiş etkinlikler, bu yeni sunucunun en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, Türkçe ve Arapça olmak üzere iki yeni dil desteğiyle kapılarını açıyor. Bu, özellikle Türk oyuncular için, oyun içi iletişimi ve etkileşimi daha anlaşılır ve keyifli hale getirecek bir gelişme. Albion Online'ın yeni sunucusu, tüm dünyadaki oyunculara açık olacak ve oyun, platformlar arası özelliğini koruyarak devam edecek. Bu sayede oyuncular, tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazları üzerinden Albion Online'ın eşsiz dünyasına adım atabilecek. 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Kapalı Beta sürecine erişim sağlayacak Kurucu Paketleri, oyunculara Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı sunmanın yanı sıra, karakter ve lonca isimlerini koruma imkanı da tanıyor. Ayrıca, Altın, Premium içerikler ve Kuruculara özel eşyalar gibi birçok oyun içi avantaj da paketlerin içinde yer alıyor. Albion Avrupa sunucusu, oyunculara tamamen yeni ve el değmemiş bir oyun dünyası sunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için iyileştirilmiş bağlantı hızları, bölgesel etkinlikler ve bağımsız bir oyun deneyimi, bu sunucunun getirdiği başlıca yenilikler arasında. 10 Nisan'da başlayacak Açık Beta süreci, tüm oyuncuların yeni sunucuyu keşfetmesine olanak tanıyacak. Albion Avrupa sunucusunun açılması, bölgedeki oyunculara beklenen iyileştirmeleri sunarken, aynı zamanda global Albion topluluğuna oyunun yeni bir versiyonunu keşfetme fırsatı da sunuyor.
Qualcomm ve MediaTek'in mobil işlemci pazarındaki rekabeti sürüyor. Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench testlerinde performansları karşılaştırıldı. MediaTek AnTuTu testinde öne çıkarken, Qualcomm Geekbench testinde daha iyi sonuçlar elde etti.
Android 15, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek Android 14'ün izinden gidiyor. Yeni güncelleme içerik üreticilerine kamera donanımından daha iyi yararlanma imkanı sunacak ve yapay zeka ile donatılacak. Kararlı sürümün çıkış tarihi ise haziran ve temmuz ayları olarak tahmin ediliyor.
ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcıların sorularına cevap üretebilen bir sohbet robotudur. Yapılan bir rapora göre, ChatGPT'nin bir günlük elektrik tüketimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 17 bin evin toplam enerji kullanımına eşdeğerdir. Ayrıca, ChatGPT'nin aylık elektrik tüketimi, Ardahan ilinin tüketimine yakın bir seviyededir. OpenAI, ChatGPT'yi aktif tutabilmek için günlük yaklaşık 700 bin dolar harcamaktadır. Bu durum, yapay zeka sektörünün elektrik tüketiminin gelecekte daha da artabileceğini göstermektedir.
Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 16 Pro işlemcisi hakkında önemli bir sızıntı ortaya atıldı. İşlemcinin istenen performans artışını sağlamayabileceği konuşuluyor. Bu durum, Apple fanları arasında şok etkisi yaratırken, şirketin hisse değerine de olumsuz yansıması bekleniyor. Ayrıca, Samsung gibi markaların Apple karşısında rekabet avantajı elde edebileceği düşünülüyor.
Microsoft, Windows 10 için yayınlanan eski paketlerin kullanım ömrünün sona erdiğini duyurdu. Windows 10 21H2 için desteğin 2024'te sonlanacağı belirtildi. Bu durum, kullanıcıları Windows 11'e yönlendirmenin bir parçası olarak görülüyor. Windows 10 Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri de etkilenecek. Microsoft, tüm kullanıcıların Windows 10 22H2'ye yükseltme yapmasını öneriyor.
Apple tarafından üretilen ve geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Vision Pro, dünyada ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. İngiltere'de gerçekleştirilen omurga operasyonunda bir cerrahi hemşire, Vision Pro'yu kullanarak insan hatasını ortadan kaldırmayı amaçladı. Karma gerçeklik gözlüğü sayesinde tıbbi araçların kullanımı kolaylaştırıldı ve gerçek zamanlı bilgi akışı sağlandı. Vision Pro'nun çığır açıcı özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.
Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u Windows 11'den sonra Windows 10 kullanıcılarına da sunmaya başladı. Copilot, kullanıcılara çeşitli komutlarla yardımcı olabilir ve istenilen konuda bilgi verebilir. Kullanıcılar, Copilot'a görev çubuğunda yer alan simgeye tıklayarak ulaşabilirler. Copilot, kullanıcıların tercihlerine göre farklı konuşma tarzlarına sahip olabilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Microsoft Copilot, Windows 10 kullanıcıları tarafından test edildi ve olumlu geri dönüşler alındı.
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