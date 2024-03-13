vivo Y03: Giriş Seviyesi Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji

vivo, giriş seviyesine hitap eden, uygun fiyatlı akıllı telefon portföyünü genişletti. Bütçe dostu vivo Y03, geçen yıl piyasaya sürülen Y02'nin halefi olarak sunuldu. Giriş seviyesi fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çeken model neler vadediyor?

vivo Y03 neler vadediyor?

Akıllı telefon 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ IPS LCD ekranla geliyor. Gücünü MediaTek Helio G85 yonga seti ve 4GB RAM'den alıyor. Ayrıca 128GB'a kadar depolama alanıyla sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

Kamera tarafında ise çift arka kuruluma yer veriyor. Bu kurulum, 13 Megapiksel ana ve ikincil QVGA lensten oluşuyor. Selfie ve görüntülü görüşme için su damlası çentikli 5 Megapiksel ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

ŞOK, oyun bilgisayarları satıyor! İşte fiyat listesi

Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 ile kutudan çıkacak vivo Y03; 15W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Diğer özellikler arasında çift SIM desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0 ve GPS yer alıyor. Cihaz ayrıca toza ve suya dayanıklılık için IP54 derecesine sahip.