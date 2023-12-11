Wi-Fi 7, 2024\'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek

Kablosuz ağların en son standartı olan Wi-Fi 7'nin ne zaman tamamlanıp piyasaya sürüleceği belli oldu. Wi-Fi Alliance, IEEE 802.11be teknolojisine dayanan Wi-Fi 7 'nin son hazırlık aşamalarını tamamlayacağını ve ne zaman resmi olarak piyasaya sürülmesinin beklendiğini doğruladı.

Wi-Fi 7, 2024'ün ilk çeyreğinin sonlarına doğru piyasaya sürülecek

Wi-Fi 7, selefi Wi-Fi 6'ya kıyasla ağ hızlarında önemli bir sıçrama getirmeye hazırlanıyor. Wi-Fi 7'yi destekleyen cihazlar halihazırda satın alınabilir durumda, ancak resmi sürüm kullanıcıların Wi-Fi adaptörlerindeki kullanılmayan potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlayacak.

Wi-Fi Alliance, Wi-Fi CERTIFIED 7'nin dünya çapında birlikte çalışabilirliği sağlayacağını ve yeni nesil bağlı cihazlar için gelişmiş Wi-Fi performansını ortaya çıkaracağını vurguluyor.

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Wi-Fi 7 'nin öne çıkan özelliklerinden biri, Wi-Fi 6'nın 9.6Gbps'lik maksimum hızına kıyasla önemli bir gelişme olan 40Gbps'lik olağanüstü en yüksek hızı olması. Bu artış, bilinen 2.4 GHz ve 5GHz bantlarını tamamlayan yeni bir 6 GHz frekans bandının dahil edilmesiyle elde edilmiş. Bu ek frekans bandının devreye girmesi, Wi-Fi 7'nin Wi-Fi 6'dan 4,8 kat daha hızlı olduğu bildirilen önemli ölçüde daha yüksek hızlar sunmasını sağlıyor.

Halihazırda Wi-Fi 7'yi destekleyen cihazlara sahip olan kullanıcıların, standardın "taslak" versiyonunu kullandıklarını unutmamaları önemli. Ancak bu durum ev kullanımı için performansı önemli ölçüde etkilemeyecek. Taslak sürümlere sahip cihazlar, Wi-Fi 7'nin tüm özelliklerine sorunsuz bir geçiş sağlamak için nihai standartla uyumlu olacak şekilde ürün yazılımı güncellemeleri alacak.

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Wi-Fi 7 yönlendiricilerin halihazırda mevcut olması, erken benimseyenlerin yaklaşan sürüm için hazırlanmasına ve yeni standardın sunduğu çığır açan hızlardan yararlanmasına olanak tanıyor. Ev ve işyerlerindeki bağlı cihazların artan taleplerini destekleme kabiliyetiyle Wi-Fi 7, ev ağı deneyiminde devrim yaratmaya ve kullanıcılara daha hızlı, daha güvenilir bağlantı sağlamaya hazırlanıyor.