Windows 11'de Ekran Kartı Sıcaklığı Nasıl Ölçülür? - Son Dakika
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Teknoloji

Windows 11'de Ekran Kartı Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?

Windows 11\'de Ekran Kartı Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?

Oyun oynarken, kurgu yaparken veya grafik üzerine kurulu bir programı kullanırken ekran kartı bizler için çok önemli rol oynuyor. Ekran kartından maksimum verim alabilmek için kartı optimum sıcaklığında kullanmak önemli. Windows 11'de ekran kartı sıcaklığı nasıl ölçülür? İşte detaylarıyla rehberimiz… Bilgisayarınızda ekran kartı sıcaklığını ölçmek için izleyebileceğiniz 2 farklı yol var. Bunlardan ilki 'Görev Yöneticisi' uygulamasını kullanmak. Bu yöntem sayesinde bilgisayarınıza ek bir uygulama veya program yüklemeden ekran kartı sıcaklığınızı görebilirsiniz. Bunun yanında uygulama ve programları da kullanmanız mümkün. İlk olarak ekran kartınızın driverlarını yüklediğiniz uygulamaya başvurabilirsiniz. İkinci olaraksa GPU-Z veya HWMONITOR programlarını kullanmanız mümkün.

25.02.2024 22:13  Güncelleme: 22:15
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Oyun oynarken, kurgu yaparken veya grafik üzerine kurulu bir programı kullanırken ekran kartı bizler için çok öenmli rol oynuyor. Ekran kartından maksimum verim alabilmek için kartı optimum sıcaklığında kullanmak önemli. Peki Windows 11'de ekran kartı sıcaklığı nasıl ölçülür? İşte detaylarıyla rehberimiz…

Windows 11'de ekran kartı sıcaklığı nasıl ölçülür? Adım adım rehber

Bilgisayarınızda ekran kartı sıcaklığını ölçmek için izleyebileceğiniz 2 farklı yol var. Bunlardan ilki "Görev Yöneticisi" uygulamasını kullanmak. Bu şekilde ekran kartı sıcaklığınızı ölçmek için bu adımları takip etmelisiniz:

İlk olarak boş bir ekranda klavyenizde Ctrl + Alt + Del veya Ctrl + Shift + Esc tuşlarına aynı anda basarak "Görev Yöneticisi" uygulamasını açın.

Yukarıda yer alan sekmelerden "Performans" sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada "GPU" yazılı olan sekmeyi bulun ve tıklayın.

Buradan ekran kartınızla alakalı birçok anlık veriye ulaşabilirsiniz.

Windows 11'de Ekran Kartı Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?

Bu yöntem sayesinde bilgisayarınıza ek bir uygulama veya program yüklemeden ekran kartı sıcaklığınızı görebilirsiniz. Bunun yanında uygulama ve programları da kullanmanız mümkün. İlk olarak ekran kartınızın driverlarını yüklediğiniz uygulamaya başvurabilirsiniz. İkinci olaraksa GPU-Z veya HWMONITOR programlarını kullanmanız mümkün.

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Kaynak: Shiftdelete

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