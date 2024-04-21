Windows 13 Konsepti: Yapay Zeka ve Daha Fazlası

Teknoloji

Microsoft, Windows 11'den sonraki Windows sürümünü henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak popüler konsept tasarımcılarından biri, Windows 13 ile neler sunulabileceğini şimdiden ortaya koydu. Microsoft'un Windows 12 ile birlikte yapay zekaya ve ardından büyük bir tasarım revizyonuna odaklanması bekleniyor.

Windows 13 konsepti, yapay zeka ve dahasını sunuyor

Konseptte gösterilen yapay zeka destekli özellikler öne çıkıyor. Daha önce Windows 12 konsepti için kullanılan özelliklere benzer şekilde, metin komutlarından Windows duvar kağıtları oluşturma yeteneği sunuluyor. Ayrıca yapay zeka ile işletim sisteminde gerçek zamanlı çeviri de mümkün olacak.

Konsept videosu ağırlıklı olarak Windows 13'ün özelleştirme seçeneklerine odaklanıyor. Kullanıcılar, masaüstü deneyimini kişiselleştirmek için birden fazla simgeye ve renk temasına sahip olacak. Widget'lar ayrıca ekranın herhangi bir yerine sürüklenip konumlandırılabilecek.

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Öte yandan widget'lardan oluşan bir kütüphane de yer alıyor. Bu kütüphane içerisinden ihtiyacınız olan widget'ı büyütebilecek ve masaüstüne konumlandırabileceksiniz.

Genel tasarım dili açısından Windows 11'den ilham aldığını söylemek mümkün. Ancak birçok öğeyi yeniliyor. Örneğin kilit ekranı, özelleştirilebilir büyük widget'lar açısından iOS'a benziyor. Görev çubuğu ise şeffaf uygulama düğmeleriyle yenileniyor.

Microsoft'un bir süredir yapay zekayı Windows'a entegre etmek istediğini biliyoruz. Ancak bu videonun tamamen konsept olduğunu ve Microsoft'un çalışmalarını yansıtmadığını belirtmek gerekiyor.

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