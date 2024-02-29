Xiaomi 14 Serisi Avrupa Pazarında

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Xiaomi, Çin'de duyurduğu yeni Xiaomi 14 serisini hızla Avrupa pazarına da sundu. Ülkemizde de ilgi gören Xiaomi 14 ve Ultra modelleri, bir dizi özellikle kullanıcıları cezbetmeyi hedefliyor. İşte Xiaomi 14 kutu açılımı sizlerle.

Xiaomi 14 kutu açılımı! – Ultra'ya gerek var mı?

Xiaomi 14, 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm boyutlarıyla elde rahatça tutulabilen ve taşınabilen bir tasarıma sahip. Ön tarafında Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş, arka tarafında ise estetik bir görünüm sunan 3D kavisli cam bulunuyor. Ayrıca, günlük kullanımda suya karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası mevcut. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

6.36 inçlik 120Hz LTPO AMOLED ekran, 2670 x 1200 çözünürlük ve 460 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HDR10 gibi teknolojilerle desteklenen ekran, renklerin daha canlı ve kontrastın daha derin görünmesini sağlıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno GPU ile güçlendirilen cihaz, LPDDR5X + UFS 4.0 depolama birimleriyle geliyor. Xiaomi HyperOS'un optimize edilmiş kullanıcı arayüzü, kullanıcıların cihazlarını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Xiaomi 14, fotoğrafçılık deneyimini önemseyenler için ideal bir seçenek sunuyor. 23mm f/1.6 LEICA lensli 50 Megapiksel ana kamera ile birlikte telefoto ve ultra geniş kameralar çeşitli çekim seçenekleri sunarken, 32 Megapiksel özçekim kamerasıyla yüksek kaliteli selfie'ler çekilebiliyor. Ayrıca, 8K video kaydı ve 4K 60fps Dolby Vision desteği gibi özelliklerle profesyonel kalitede videolar da çekilebiliyor.

4610mAh batarya ile uzun süreli kullanım imkanı sunan cihaz, 90W HyperCharge kablolu şarj ile sadece 31 dakikada tam şarj olabiliyor. Kablosuz şarj ise 50W hızla sadece 46 dakikada tamamlanıyor, böylece kullanıcılar cihazlarını hızlı ve verimli bir şekilde şarj edebiliyorlar.

Çift SIM desteği, Wi-Fi 7, NFC ve Bluetooth 5.4 gibi gelişmiş bağlantı özellikleriyle donatılan Xiaomi 14, aynı zamanda iki farklı Leica fotoğrafçılık stili, çeşitli odak uzaklıkları için Master-lens sistemi ve Sinematik videolar için Film modu gibi ek özelliklerle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.