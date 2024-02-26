Xiaomi, HyperOS Güncelleme Takvimini Paylaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi, HyperOS Güncelleme Takvimini Paylaştı

Xiaomi, HyperOS Güncelleme Takvimini Paylaştı

Xiaomi, bu yılın ilk altı ayında akıllı telefon ve tablet modelleri için HyperOS güncelleme takvimini açıkladı. MIUI 14'ten HyperOS'e geçiş yapacak cihazlar arasında Xiaomi 14 serisi, Xiaomi 13 serisi ve Redmi Note 13 serisi bulunuyor. Ayrıca Xiaomi Pad 6 ve Redmi Pad SE tabletler de HyperOS'a kavuşacak. Xiaomi Smart Band 8 Pro ve Watch S3 ise giyilebilir cihazlar arasında yer alıyor.

26.02.2024 22:13  Güncelleme: 22:16
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Xiaomi, bu yılın ilk altı ayında küresel pazardaki akıllı telefon ve tablet modelleri için HyperOS güncelleme takvimini paylaştı. Şirketin orta ve üst seviye cihazlarından birçoğu MIUI 14'ten HyperOS'e geçiş yapacak. İşte detaylar.

2024'te HyperOS alacak tüm Redmi ve Xiaomi cihazları

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve ilk olarak Xiaomi 14 serisinde kullanılan HyperOS; MIUI'ın yerini alacak bir bir arayüz olarak öne çıkıyor. Xiaomi'nin otomobilinden akıllı telefonlarına kadar farklı cihazlara güç verecek ve böylece bir ekosistem yaratılmış olacak.

Xiaomi, HyperOS Güncelleme Takvimini Paylaştı

HyperOS yüklü olarak gelen telefonlar arasında bu hafta piyasaya sürülen Xiaomi 14 ve 14 Ultra bulunuyor. Ancak açıklanan yeni takvime göre Xiaomi 13 serisi ve Xiaomi 13T da HyperOS güncellemesini alacak.

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Öte yandan ülkemizde bir hayli popüler olan Redmi cihazları da HyperOS 1.0'ı alacak. Xiaomi'nin açıklamasına göre Redmi Note 13 serisi, Note 12 Pro+, Note 12 Pro ve Note 12 de yeni işletim sistemine güncellenecek.

Tablet tarafında ise Xiaomi Pad 6 ve Redmi Pad SE'nin bu yılın ilk yarısında HyperOS'a kavuşması planlanıyor. Yeni piyasaya sürülen Xiaomi Pad 6S Pro ise HyperOS yüklü olarak gelecek.

Akıllı telefonlar

Xiaomi 14 serisi

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi 13T

Xiaomi 12 serisi

Xiaomi 12T

Redmi Note 13 serisi

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Tabletler

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Akıllı saat

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Xiaomi, HyperOS Güncelleme Takvimini Paylaştı

Giyilebilir cihazlar arasında Xiaomi Smart Band 8 Pro ve Watch S3 HyperOS ile birlikte gelecek. Xiaomi Watch 2 gibi diğer akıllı saatlerin Wear OS ile sunulduğunu hatırlatalım.

Kaynak: Shiftdelete

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