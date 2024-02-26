Xiaomi, bu yılın ilk altı ayında küresel pazardaki akıllı telefon ve tablet modelleri için HyperOS güncelleme takvimini paylaştı. Şirketin orta ve üst seviye cihazlarından birçoğu MIUI 14'ten HyperOS'e geçiş yapacak. İşte detaylar.
2024'te HyperOS alacak tüm Redmi ve Xiaomi cihazları
Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve ilk olarak Xiaomi 14 serisinde kullanılan HyperOS; MIUI'ın yerini alacak bir bir arayüz olarak öne çıkıyor. Xiaomi'nin otomobilinden akıllı telefonlarına kadar farklı cihazlara güç verecek ve böylece bir ekosistem yaratılmış olacak.
HyperOS yüklü olarak gelen telefonlar arasında bu hafta piyasaya sürülen Xiaomi 14 ve 14 Ultra bulunuyor. Ancak açıklanan yeni takvime göre Xiaomi 13 serisi ve Xiaomi 13T da HyperOS güncellemesini alacak.
132132132
Öte yandan ülkemizde bir hayli popüler olan Redmi cihazları da HyperOS 1.0'ı alacak. Xiaomi'nin açıklamasına göre Redmi Note 13 serisi, Note 12 Pro+, Note 12 Pro ve Note 12 de yeni işletim sistemine güncellenecek.
Tablet tarafında ise Xiaomi Pad 6 ve Redmi Pad SE'nin bu yılın ilk yarısında HyperOS'a kavuşması planlanıyor. Yeni piyasaya sürülen Xiaomi Pad 6S Pro ise HyperOS yüklü olarak gelecek.
Akıllı telefonlar
Xiaomi 14 serisi
Xiaomi 13 serisi
Xiaomi 13T
Xiaomi 12 serisi
Xiaomi 12T
Redmi Note 13 serisi
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 5G
Tabletler
Xiaomi Pad 6S Pro
Xiaomi Pad 6
Redmi Pad SE
Akıllı saat
Xiaomi Watch S3
Xiaomi Smart Band 8 Pro
Giyilebilir cihazlar arasında Xiaomi Smart Band 8 Pro ve Watch S3 HyperOS ile birlikte gelecek. Xiaomi Watch 2 gibi diğer akıllı saatlerin Wear OS ile sunulduğunu hatırlatalım.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, HyperOS Güncelleme Takvimini Paylaştı - Son Dakika
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Kurum, Ankara ve İstanbul'da evleri olduğunu, 1 tane arabaları olduğunu ve biraz da borçlarının bulunduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından Kurum da mal varlığını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?