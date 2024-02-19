Xiaomi Pad 6S Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Açıklandı

Xiaomi cephesinde Pad 7 serisi için çalışmalar devam ediyor. Çinli marka yeni serinin yanı sıra geçtiğimiz sene tanıttığı Pad 6 serisine bir ekleme daha yapmayı planlıyor. Hatta ilgili cihazın Xiaomi Pad 6S Pro olarak adlandırılacağı ve önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Son olarak tabletin temel özellikleri lansmana günler kala açıklandı. İşte Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve tanıtım tarihi!
Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve tanıtım tarihi
22 Şubat'ta Xiaomi 14 Ultra'ya birlikte tanıtılacak Xiaomi Pad 6S Pro modelinin temel özellikleri kısa bir süre önce yapılan resmi paylaşımla duyuruldu. Buna göre tablet 3K çözünürlük ve 3: 2 en boy oranına sahip 12,4 inç LCD panele sahip olacak.
Tablete güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Cihazda 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama mevcut olacak. Tabii burada daha farklı opsiyonların olma ihtimailini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Xiaomi henüz tabletin pil kapasitesini açıklamadı ancak 120W hızlı şarjı destekleyeceğini doğruladı. Ayrıca ürün, kutudan çıkar çıkmaz HyperOS arayüzünü çalıştıracak ve Wi-Fi 7 bağlantısını destekleyecek.
Pad 6S Pro'nun kameraları hakkında herhangi bir bilgi şimdilik bulunmuyor. Tablet muhtemelen Pad 6 Pro/ Max modellerinde de karşımıza çıkan 50 Megapiksel + 2 Megapiksel arka kamera kurulumuyla ve 20 Megapiksel ön kamerayla gelecek.
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