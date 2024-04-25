Xiaomi Redmi K70 Ultra: Özellikler ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi Redmi K70 Ultra: Özellikler ve Çıkış Tarihi

Xiaomi Redmi K70 Ultra: Özellikler ve Çıkış Tarihi

Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı Redmi K70 Ultra, amiral gemisi özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Digital Chat Station'ın sızdırdığı bilgilere göre telefon, MediaTek Dimensity 9300 Plus işlemciye sahip olacak. Ayrıca 120W hızında şarj olabilen 5.500 mAh pil, 1.5K çözünürlüklü TCL C8 OLED ekran, 24 GB'a kadar LPDDR5T RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı gibi özelliklere sahip olacak. Redmi K70 Ultra'nın tanıtımı muhtemelen yaz aylarında gerçekleşecek.

25.04.2024 13:10
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Xiaomi'nin çok yakında vitrine çıkarmaya hazırlandığı Redmi K70 Ultra için geri sayım başladı. Akıllı telefon ile ilgili bugüne dek gelen raporların ortak noktası amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı ve fiyatıyla da kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son olarak telefonla ilgili bilinmeyen yeni detaylar paylaşıldı. İşte Redmi K70 Ultra bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Redmi K70 Ultra bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Redmi K70 Ultra modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga seti kullanılacak. Bu işlemci henüz çıkış yapmadı ve bu nedenle ne gibi teknik özelliklere sahip olacağıyla ilgili resmi detaylar mevcut değil.

İddialara göre telefona güç verecek işlemci selefi MediaTek Dimensity 9300'a göre kıyasla daha yüksek saat hızları sunacak. Kullanıcılara bilgi vermesi açısından Dimensity 9300'ın 4 nm mimariyle üretildiğini ve 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yaptığını belirtelim.

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Kaynağın diğer sızıntıları telefonun 120W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir pilden besleneceğini gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra modelin 1.5K çözünürlüklü TCL C8 OLED ekranla geleceği iddia ediliyor.

Modelde 24 GB'a kadar LPDDR5T RAM seçenekleri mevcut olacak. Bununla birlikte 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunulacak. Cihazın selefiyle benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi söz konusu. Bu da eğer ekstra bir durum olmazsa yaz aylarında tanıtılacağı anlamına geliyor. Bu iş için ağustos ayının uygun olduğunu belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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