Xiaomi, Redmi K70 Ultra\'yı Tanıtmaya Hazırlanıyor

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Akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdüren Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı performans odaklı Redmi 70 serisine bir ekleme daha yapmaya hazırlanıyor. Bu telefonun son zamanlarda gündemden düşmeyen K70 Ultra olduğu biliniyor ve son gelen raporlar kullanıcıların cihazdan neler beklemesi gerektiğine dair önemli detayları gözler önüne seriyor. İşte Redmi K70 Ultra bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Redmi K70 Ultra özellikleri ve tanıtım tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Redmi K70 Ultra modelinin temel özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 120W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryadan beslenecek. Bunun dışında kaynağın önceki sızıntıları cihazın 1.5K çözünürlüklü 8T LTPO OLED ekranla geleceğini gösteriyor.

Akıllı telefonda kullanılanacak işlemci MT6989 kod adlı MediaTek Dimensity 9300 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Ürünle ilgili geçmiş söylentilere baktığımızda 24 GB'a kadar LPDDR5T RAM seçeneklerine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı bulunacak. Cihazın selefiyle benzer bir tanıtım çizelgesini benimsemesi söz konusu. Bu da eğer bir sürpriz olmazsa yaz aylarında tanıtılacağı anlamına geliyor. Bu iş için ağustos ayının uygun olduğunu belirtelim.

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