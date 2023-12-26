Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus: Lansman Öncesi Son Detaylar

Teknoloji devi Xiaomi'nin çok beklenen Redmi Note 13 Pro Plus modeli, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Kalite ve performansı son derece uygun bir satış fiyatıyla kullanıcıyla buluşturması beklenen model için geri sayım başladı. Peki, cihazla ilgili olarak neler biliyoruz? İşte lansman öncesi son detaylar

Redmi Note 13 Pro Plus, üstün performansıyla öne çıkıyor!

Xiaomi, Redmi Note 13 serisiyle birlikte bir yandan üstün performansı ön plana çıkarırken diğer yandan ise pazara uygun bir satış fiyatı ile giriş yapmayı hedefliyor. Serinin en üst modeli olan Redmi Note 13 Pro Plus, fiyatına nazaran son derece iddialı teknik özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 4 Ocak 2024 itibarıyla piyasaya sürülecek cihazın akıllı telefon dünyasında büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.

Kullanıcıların beğenisini 6,67 inçlik 1,5K Full HD+ AMOLED ekranıyla birlikte kazanmaya başlayan cihaz, MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisiyle birlikte tozu dumana katacak gibi görünüyor. 120W kablolu HyperCharge teknolojisiyle yalnızca 19 dakikada tamamen şarj olabilen bataryasıyla dikkat çeken Redmi Note 13 Pro Plus, 16 megapiksellik ön kamerasıyla birlikte başarılı bir görüntüleme performansı sunuyor.

Cihazın Teknik Özellikleri

Özellik Redmi Note 13 Ekran 6,67 inç 1,5K Full HD+ AMOLED Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 200 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş Açı) + 2 MP (Makro) İşlemci MediaTek Dimensity 7200 Ultra Sağlamlık Corning Gorilla Victus, IP68 Şarj 120W HyperCharge (19 dakikada tam kapasite şarj desteği) Pil Kapasitesi 5.000 mAh İşletim Sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14 Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş ve Beyaz

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

Redmi Note 13 Pro Plus'ın uygun bir satış fiyatıyla yüksek performans, başarılı kamera şeması ve etkileyici hızlı şarj kapasitesi ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor. 4 Ocak itibarıyla satışa sunulacak cihazın, akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülüyor.

Peki, sizler cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, beklentileri tam anlamıyla karşılayabilecek mi? Ülkemizdeki satış fiyatı, ne olacak? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.