 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus: Lansman Öncesi Son Detaylar - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus: Lansman Öncesi Son Detaylar

Xiaomi'nin çok beklenen Redmi Note 13 Pro Plus modeli, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Üstün performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Lansman öncesi son detaylar ve teknik özellikler haberimizde.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus: Lansman Öncesi Son Detaylar
26.12.2023 - 12:28,
Abone Ol

Teknoloji devi Xiaomi'nin çok beklenen Redmi Note 13 Pro Plus modeli, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Kalite ve performansı son derece uygun bir satış fiyatıyla kullanıcıyla buluşturması beklenen model için geri sayım başladı. Peki, cihazla ilgili olarak neler biliyoruz? İşte lansman öncesi son detaylar

Redmi Note 13 Pro Plus, üstün performansıyla öne çıkıyor!

Xiaomi, Redmi Note 13 serisiyle birlikte bir yandan üstün performansı ön plana çıkarırken diğer yandan ise pazara uygun bir satış fiyatı ile giriş yapmayı hedefliyor. Serinin en üst modeli olan Redmi Note 13 Pro Plus, fiyatına nazaran son derece iddialı teknik özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 4 Ocak 2024 itibarıyla piyasaya sürülecek cihazın akıllı telefon dünyasında büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.

Kullanıcıların beğenisini 6,67 inçlik 1,5K Full HD+ AMOLED ekranıyla birlikte kazanmaya başlayan cihaz, MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisiyle birlikte tozu dumana katacak gibi görünüyor. 120W kablolu HyperCharge teknolojisiyle yalnızca 19 dakikada tamamen şarj olabilen bataryasıyla dikkat çeken Redmi Note 13 Pro Plus, 16 megapiksellik ön kamerasıyla birlikte başarılı bir görüntüleme performansı sunuyor.

Cihazın Teknik Özellikleri

ÖzellikRedmi Note 13
Ekran6,67 inç 1,5K Full HD+ AMOLEDÖn Kamera16 MPArka Kamera200 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş Açı) + 2 MP (Makro)İşlemciMediaTek Dimensity 7200 UltraSağlamlıkCorning Gorilla Victus, IP68Şarj120W HyperCharge (19 dakikada tam kapasite şarj desteği)Pil Kapasitesi5.000 mAhİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Renk SeçenekleriSiyah, Gümüş ve Beyaz

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

Redmi Note 13 Pro Plus'ın uygun bir satış fiyatıyla yüksek performans, başarılı kamera şeması ve etkileyici hızlı şarj kapasitesi ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor. 4 Ocak itibarıyla satışa sunulacak cihazın, akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülüyor.

Peki, sizler cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, beklentileri tam anlamıyla karşılayabilecek mi? Ülkemizdeki satış fiyatı, ne olacak? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Xiaomi, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus: Lansman Öncesi Son Detaylar - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25
Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 13:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus: Lansman Öncesi Son Detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement