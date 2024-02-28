Xiaomi, Redmi Note 13 Serisini Türkiye\'de Satışa Sundu

Xiaomi, fiyat/performans oranıyla dikkat çeken yeni Redmi Note 13 serisini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. Seri, Çin'deki ilk piyasaya sürülmesinin ardından global pazara adımını attı ve Türkiye'de de bekleyenlerle buluştu. İşte Redmi Note 13 fiyatı…
Redmi Note 13 fiyatı belli oldu!
Telefonun 6,67 inç boyutundaki FHD+ 120 Hz AMOLED ekranı, görsel olarak etkileyici bir deneyim sunuyor ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanıcı arayüzü sağlıyor. Snapdragon 685 işlemcisi ve 14 GB'a kadar RAM ile birleşerek güçlü bir performans sunan bu model, yoğun işlemleri rahatlıkla yönetebiliyor.
Redmi Note 13, fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça etkileyici bir kamera sistemine sahip. Telefon, 108 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 16 MP ön kamera ile donatılmış durumda. Bu çok yönlü kamera sistemleri, farklı çekim ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak kullanıcıların yaratıcılığını serbest bırakmalarına olanak tanıyor.
Redmi Note 13 Pro kutu açılımı!
Dayanıklılık açısından Redmi Note 13, IP54 sertifikasıyla toza ve suya karşı koruma sağlıyor. Bu özellik, cihazın günlük yaşamın zorlu koşullarına karşı dayanıklı olmasını ve uzun ömürlü bir kullanım sunmasını sağlıyor.
Güçlü performansı ve çeşitli özellikleriyle dikkat çeken telefon, 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca, 33W hızlı şarj desteğiyle kullanıcılarına hızlı ve verimli bir şekilde enerji sağlıyor. Bu özellik, özellikle yoğun kullanım anlarında pratik bir avantaj sunarak kullanıcıların telefonlarını daha uzun süre kesintisiz kullanmalarını sağlıyor.
Xiaomi Redmi Note 13 fiyatı 11 bin 999 TL olarak açıklandı. Xiaomi resmi sitesinden yapılan alışverişlerde yanında 1189 TL'lik Xiaomi Smart Band 8'in hediye edildiğini de belirtelim.
– 8 GB+128 GB – 8 GB+256 GB – LPDDR4X RAM – UFS2.2 depolama – 1 TB'ye kadar artırılabilir depolamaBoyutlar– Yükseklik: 162,24 mm – Genişlik: 75,55 mm – Kalınlık: 7,97 mm – Ağırlık: 188,5 gEkran– 6,67 inç, 2400 x 1080, AMOLED – Maksimum 120 Hz yenileme hızı – 1800 nit en yüksek parlaklık – 5.000.000: 1 kontrast oranı – %100 DCI-P3 geniş renk gamı desteği – Corning Gorilla Glass 3Kamera– Arka Kamera: 108 MP+8 MP+2 MP üçlü kamera – Ön Kamera: 16 MP – Arka kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@8k-30fps – Ön kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@30fpsPil ve Şarj– 5000 mAh (tipik) – 33 W hızlı şarj desteği – USB-CGüvenlik– Ekran içi parmak izi sensörü – Yapay Zeka Destekli Yüzle Kilit AçmaNFCVarAğ ve Bağlantı– SIM 1 + Hibrit (SIM veya MicroSD) – 4G/ 3G/ 2G desteği – Bluetooth 5.1 – Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/acNavigasyon ve Konumlandırma– GPS: L1, GLONASS: G1, BDS: B1I, Galileo E1Ses– Çift hoparlör – Dolby Atmos – 3,5 mm kulaklık jakıDayanıklılık– IP54 suya ve toza dayanıklılıkSensörler– Yakınlık sensörü – Ortam ışığı sensörü – İvme ölçer – Elektronik pusula – Kızılötesi verici – Jiroskopİşletim Sistemi– MIUI 14 Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, Redmi Note 13 Serisini Türkiye'de Satışa Sundu - Son Dakika Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi. Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü. Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu. Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı. Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Redmi Note 13ÖzellikİşlemciSnapdragon 685, Sekiz çekirdekli CPU (2,8 GHz'e kadar), Adreno 610 GPUDepolama ve RAM– 6 GB+128 GB
– 8 GB+128 GB
– 8 GB+256 GB
– LPDDR4X RAM
– UFS2.2 depolama
– 1 TB'ye kadar artırılabilir depolamaBoyutlar– Yükseklik: 162,24 mm
– Genişlik: 75,55 mm
– Kalınlık: 7,97 mm
– Ağırlık: 188,5 gEkran– 6,67 inç, 2400 x 1080, AMOLED
– Maksimum 120 Hz yenileme hızı
– 1800 nit en yüksek parlaklık
– 5.000.000: 1 kontrast oranı
– %100 DCI-P3 geniş renk gamı desteği
– Corning Gorilla Glass 3Kamera– Arka Kamera: 108 MP+8 MP+2 MP üçlü kamera
– Ön Kamera: 16 MP
– Arka kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@8k-30fps
– Ön kamera video kaydı: 1080p@30fps, 720p@30fpsPil ve Şarj– 5000 mAh (tipik)
– 33 W hızlı şarj desteği
– USB-CGüvenlik– Ekran içi parmak izi sensörü
– Yapay Zeka Destekli Yüzle Kilit AçmaNFCVarAğ ve Bağlantı– SIM 1 + Hibrit (SIM veya MicroSD)
– 4G/ 3G/ 2G desteği
– Bluetooth 5.1
– Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/acNavigasyon ve Konumlandırma– GPS: L1, GLONASS: G1, BDS: B1I, Galileo E1Ses– Çift hoparlör
– Dolby Atmos
– 3,5 mm kulaklık jakıDayanıklılık– IP54 suya ve toza dayanıklılıkSensörler– Yakınlık sensörü
– Ortam ışığı sensörü
– İvme ölçer
– Elektronik pusula
– Kızılötesi verici
– Jiroskopİşletim Sistemi– MIUI 14
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, Redmi Note 13 Serisini Türkiye'de Satışa Sundu - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
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